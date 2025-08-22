Uno Santa Fe | Política | Javier Milei

Javier Milei en Rosario: aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad del año que viene

El presidente disertó ante lo que consideró un "auditorio técnico" sobre economía, con ecuaciones en una pizarra electrónica que se transmitieron por pantalla gigante.

22 de agosto 2025 · 21:26hs
Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Leonardo Vincenti / La Capital

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Con ecuaciones sobre economía y un discurso puramente técnico, el presidente Javier Milei disertó en la Bolsa de Comercio de Rosario. Durante más de una hora, brindó una disertación pero no se refirió a la situación sobre las presuntas coimas que se conocieron a partir de la filtración de audios.

Milei empezó a hablar alrededor de las 20. Primero, felicito a la Bolsa de Comercio por su aniversario y agradeció la invitación.

Luego, anticipó que al estar frente a un "auditorio técnico", su disertación iba a centrarse en la volatilidad de la tasa de interés. En ese sentido, dijo que "está claro que la tasa de interés se tiene que ir a las nubes porque los sodomitas del capital, los kukas, están del otro lado".

LEER MÁS: Pullaro, duro contra Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario: "Santa Fe necesita votos en el Congreso, no vetos"

Ejemplos y principios de economía

Citó principios de economía, brindó decenas de ejemplos y hasta escribió ecuaciones económicas en una tablet, imagen que se reprodujo en una pantalla gigante dentro del auditorio de la Bolsa de Comercio.

Milei afirmó que "la inflación sigue bajando" y resaltó que "no se da de manera instantánea": "Por algo le gusta tanto a los políticos. Impacta entre un año y medio y dos años después, votan cualquier estupidez y lo paga cualquier otro salame de acá a dos años".

Tras ello, no dudó en afirmar que "de acá a mitad del año que viene, la inflación será sólo una pesadilla que pasó".

En otro pasaje, el presidente afirmó que las devaluaciones son impopulares "porque implican una destrucción del salario real. Me sorprende los que piden devaluación, porque piden que bajen los salarios en dólares y que aumenten los pobres. De ese modelo, paso".

Por su parte, aseguró que el gobierno está "purgando la inflación que dejó el gobierno anterior".

Fin del mundo y de lleno en campaña

Más adelante, planteó un escenario de fin del mundo para explicar una ecuación económica y, tras ello, volvió a referirse a la oposición como "orcos" y criticó al socialismo.

Luego, se metió de lleno en la campaña electoral. Sobre todo, en las elecciones nacionales que se celebrarán el 26 de octubre: "Está claro que la tasa de interés se tiene que ir a las nubes porque, del otro lado, están los sodomitas del capital, están los kukas". "Es el riesgo kuka, lo dijo muy bien el doctor (Federico) Sturzenegger", añadió.

Javier Milei Rosario Inflación Economía
Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei invitó a los diputados para blindar los vetos de las leyes

Javier Milei invitó a diputados a una cena en Olivos para blindar los vetos a jubilados y discapacidad

Se incrementó el pago de las compras del súper con tarjetas de crédito

Menos poder adquisitivo: cada vez más argentinos pagan con tarjetas de crédito las compras del súper

Guillermo Francos fue el primer funcionario del Gabinete que habló públicamente tras el escándalo por las presuntas coimas.

Guillermo Francos dijo que no tiene constancia de un "sistema de retornos"

Pullaro pidió no volver al populismo y que al equilibrio fiscal le sigan políticas de desarrollo productivo

Pullaro, duro contra Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario: "Santa Fe necesita votos en el Congreso, no vetos"

Lo último

Lionel Messi será preservado y es baja nuevamente en Inter Miami

Lionel Messi será preservado y es baja nuevamente en Inter Miami

Enzo Fernández marcó en la goleada del Chelsea ante el West Ham

Enzo Fernández marcó en la goleada del Chelsea ante el West Ham

Se suspendió el partido que Independiente iba a jugar ante Platense

Se suspendió el partido que Independiente iba a jugar ante Platense

Último Momento
Lionel Messi será preservado y es baja nuevamente en Inter Miami

Lionel Messi será preservado y es baja nuevamente en Inter Miami

Enzo Fernández marcó en la goleada del Chelsea ante el West Ham

Enzo Fernández marcó en la goleada del Chelsea ante el West Ham

Se suspendió el partido que Independiente iba a jugar ante Platense

Se suspendió el partido que Independiente iba a jugar ante Platense

Javier Milei en Rosario: aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad del año que viene

Javier Milei en Rosario: aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad del año que viene

Guillermo Francos dijo que no tiene constancia de un sistema de retornos

Guillermo Francos dijo que no tiene constancia de un "sistema de retornos"

Ovación
Delfino y la situación de Colón: Es como querer cambiar el motor de un avión andando

Delfino y la situación de Colón: "Es como querer cambiar el motor de un avión andando"

La reserva de Unión perdió con Huracán en Santa Fe y desaprovechó la chance de ser líder

La reserva de Unión perdió con Huracán en Santa Fe y desaprovechó la chance de ser líder

Colón empató con Newells de local y no levanta en reserva

Colón empató con Newell's de local y no levanta en reserva

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"