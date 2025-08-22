Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Se suspendió el partido que Independiente iba a jugar ante Platense

Aprevide determinó la suspensión del encuentro entre Independiente y Platense, luego de los gravísimos incidentes frente a Universidad de Chile

22 de agosto 2025 · 21:30hs
Aprevide definió la suspensión del partido entre Independiente y Platense.

Se suspendió el partido entre Independiente y Platense. La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso la suspensión y reprogramación del encuentro, que iba a disputarse el domingo por la fecha 6 de la Zona B del Torneo Clausura, a raíz de los gravísimos incidentes el miércoles en el Libertadores de América-Ricardo Bochini. De esta manera, el partido no se jugará, a pesar de que la Justicia inicialmente había dejado abierta a la puerta a que se juegue sin público en Avellaneda o en otro estadio.

Aprevide intervino para suspender el partido entre Independiente y Platense

Luego de la inspección de la Municipalidad de Avellaneda en el estadio este jueves y, en medio de la investigación judicial, Aprevide presentó el informe a La Liga Profesional y determinaron la suspensión del duelo del Rojo con el Calamar.

Este viernes, la Fiscalía N° 4 de Avellenda que investiga los incidentes ocurridos el pasado miércoles en el Libertadores de América entre barras de Independiente y de Universidad de Chile había solicitado que el Rojo no pueda jugar en su estadio con público. Ante esto, el Juzgado de Garantías N°3, a cargo de José Luis Arabito, primero había decidido que el club de Avellaneda pueda jugar en su club, pero solo a puertas cerradas. Eso si, dejó la posibilidad abierta para que lleven hinchas si mudan la localía.

La noticia había sido anticipada esta mañana en Radio 10 por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien expresó: "Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque ahí hay manchas hepáticas arteriales en la tribuna, hay que hacer pericias". En la cautelar que se presentó ante el juez, se solicita que "se disponga preventivamente la clausura y suspensión del estadio, al menos para jugar con público, pudiéndolo hacer sin la concurrencia de espectadores, salvo que las autoridades prefiera realizar el espectáculo en otro escenario".

Tras los hechos aberrantes en el duelo contra Universidad de Chile, en el conjunto Avellaneda esperaban una sanción (especulaban con que únicamente pudieran ingresar socios o incluso con jugar a puertas cerradas) y se habían anticipado porque postergaron el canje de bonos para este viernes a las 18, cuando inicialmente se iba a hacer ayer en el mismo horario. Se barajaron diferentes opciones: a puertas cerradas o en otro estadio. Sin embargo, Aprevide directamente determinó la suspensión: el partido de Independiente con Platense directamente se reprogramará, mientras avanza la investigación de la Justicia.

