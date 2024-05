Llega el Campeonato Iberoamericano de atletismo Cuiabá 2024

También estarán dos entrerrianos conocidos en la región, tal es el caso de Nazareno Sasia, oriundo de Cerrito, localidad ubicada en el departamento Paraná de la vecina provincia, que competirá en la prueba de lanzamiento de bala, y el fondista nacido en Paraná, Julián Molina, de 30 años, lo hará en 5.000 y en 3.000 metros con obstáculos.

En cuanto al programa de competencias, Charly Johnson correrá este viernes 10 de mayo, a las 8.55 en la prueba de 3.000 metros con obstáculos, directamente la final. El velocista rafaelino Mondino lo hará el sábado 11, a las 10.50, la semifinal, y en caso de pasar a la final, lo hará el domingo 12, a las 20. El viernes 10, a las 17.30, se realizará la ceremonia de apertura, y el domingo 12, a las 21.30, el acto de clausura.

Todo un desafío para Charly Johnson

El deportista de la Asociación Santafesina de Atletismo recibió una beca económica de asistencia deportiva por parte del intendente de Monte Vera, Beto Pallero, muy importante porque significa un fuerte respaldo y reconocimiento a su presente deportivo. Charly viene de ganar medalla de oro en el Gran Prix Sudamericano en Concepción del Uruguay, y en el Continental Tour y el Campeonato Nacional de Mayores desarrollados en la ciudad de Mar del Plata.

Beto Pallero.jpg El intendente de Monte Vera, Beto Pallero, otorgó una beca deportiva para el atleta santafesino. CADA

"La Confederación me cubrió todo lo que es gastos en Brasil, me tuve que pagar el pasaje, para lo cual hice una publicación en mis redes sociales pidiendo algo de apoyo, por suerte, la gente ayudó mucho, así que pude lograr el objetivo, estoy muy feliz por eso, y ahora ya tengo el foco puesto en la competencia" expresó Charly Johnson antes de viajar a Brasil.

El atleta santafesino comentó que "tuve la suerte de ganar los tres torneos evaluativos que se hicieron en Argentina. Incluso con buenas marcas referenciales, y eso me daba el respaldo para integrar el equipo nacional. Pero bueno, no me quedé de brazos cruzados, pedí explicaciones, me dieron una solución, y estoy feliz porque pude viajar y espero el día de la competencia".

Ganadores santafesinos en Iberoamericanos

Las competencias iberoamericanas surgieron a principios de la década del 60 y tuvieron dos ediciones como Juegos Iberoamericanos: Santiago de Chile en 1960 y Madrid en 1962. Luego se discontinuaron, hasta que la fundación de la Asociación Iberoamericana de Atletismo a comienzos de los 80 permitió retomar esta competición, ahora como “Campeonato Iberoamericano”.

Hay muchos atletas argentinos que triunfaron en los íberos. En 2004, en Huelva, España, en varones se destacó el santafesino Juan Cerra en lanzamiento de martillo con una marca de 73.34, mientras que en 2006, en Ponce, Puerto Rico, Germán Chiaraviglio se impuso en salto con garrocha con 5.70, y Cerra en martillo con 69.38. Cerra, volvió a repetir en 2008 en Iquique en Chile con 69.74, y Chiaraviglio en 2012 en Barquisimeto en Venezuela con 5.40. En las últimas ediciones, Chiaraviglio se destacó en Sao Paulo (Brasil) con 5.20 en 2014, y con una marca de 5.60 en 2016 en Río de Janeiro (Brasil).