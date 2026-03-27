Llega el tercer capítulo del Torneo Dos Orillas femenino

En la 3° fecha del Torneo Dos Orillas habrá varios cruces que acaparan la atención tanto en la capital santafesina como en la vecina provincia de Entre Ríos

Se pone en marcha la tercera fecha de la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de damas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey. Son todos duelos más que atractivos. Sucede que en la autopista CRAI recibirá a Universitario pero los punteros tienen desafíos de fuste. El Quillá se mide con Estudiantes, y La Salle Jobson, visitará a Santa Fe Rugby en la ASH.

El Quillá y Estudiantes se perfila como uno de los duelos más parejos. Las Tiburonas ante la chance de ganar para mantenerse en la cima. Tienen una gran prueba enfrente con la intención de ratificar su presente. Las albinegras aún no ganaron en lo que va del certamen. Pretenden ser más productivas y acomodarse en la tabla. Gran duelo se espera en la ASH entre Santa Fe RC y La Salle. El Tricolor, por volver a la victoria y marcarle terreno a un rival directo. Con una labor muy consistente, el Colegial empezó derecho, al vencer a Talleres y Rowing. En su idea clara de seguir arriba, quiere extender esa racha.

CRAI volverá a ser local contra Universitario, en un duelo que promete intensidad y exigencia desde el inicio. Las Gitanas necesitan seguir conectadas como equipo y escalar posiciones. Las Cuervas esperan consolidarse en defensa y tener mayor eficacia ofensiva para sacar alguna ventaja.

Banco enfrentará como local a Estudiantes Blanco. Las Kresteras tuvieron un estreno sólido al golear a Paracao. Mostraron una continuidad de juego del equipo que fue campeón el año pasado. Las paranaenses necesitan signos de recuperación en ambos costados tras la goleada que padeció en CRAI.

Talleres espera por Alma Juniors. El conjunto rojo viene de ganarle a SFRC, aspira a ser compacto e imponerse para no perderle pisada a los punteros. Para las Lobas será una interesante plataforma para ganar solidez en ambos costados y construir más de lo que ofreció en su caída contra Rowing. La otra serie la animarán Rowing y Paracao. Los dos, con la mente puesta en ganar, en la que el resultado estará más abierto que nunca.

Programación Torneo Dos Orillas

-Zona Campeonato (3° fecha, 17hs):

CRAI vs. Universitario

El Quillá vs. Estudiantes

Banco Provincial vs. Estudiantes Blanco

Paraná Rowing vs. Paracao (en la Tortuguita)

Talleres vs. Alma Juniors

Santa Fe Rugby vs. La Salle Jobson (ASH)

-Zona Ascenso 1 (2° fecha)

14, Unión Agrario de Cerrito vs. Talleres Blanco

16.30, La Paz HC vs. Santa Fe RC B

17, Argentino de San Carlos vs. Capibá

17, Tilcara vs. Colón

-Zona Ascenso 2 (2° fecha)

15, Atlético Franck vs. Rowing Blanco

17, Diamantino vs. CRAR de Rafaela

17, Colón de San Justo vs. CRAI Blanco