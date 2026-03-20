Llega el turno de la 2° fecha del Torneo Dos Orillas femenino

En la competencia organizada por la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey, El Quillá recibe a Universitario, y CRAI jugará con Estudiantes de Paraná

Con duelos más que interesantes, este fin de semana se disputará la segunda fecha del Torneo Dos Orillas femenino que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana de Hockey. En el certamen que tiene provisionalmente cuatro punteros, las Tiburonas se medirán con las Cuervas en el Sergio Antoniazzi, y en Altos del Valle, las Kresteras recibirán a las Lobas. En la autopista, las Gitanas buscarán recuperarse del debut cuando reciban a Estudiantes Blanco. En la capital entrerriana, Santa Fe Rugby tendrá una dura parada ante Talleres.

Se viene la segunda jornada en la Zona Campeonato. El Quillá, como vigente campeón recibe a Universitario en su reducto. Las Tiburonas arrancaron con un triunfo de peso en la autopista ante CRAI. Las dirigidas por Andrés Messina y Mateo Walker apuntan a seguir conectado como equipo, y con individualidades en un gran nivel en su idea clara de mantenerse en la cima.

Las Cuervas vienen de perder contra SFRC. Necesita más de su ritmo y avanzar en su rendimiento y eficacia. La Salle y Santa Fe RC tendrán visitas de riesgo en Paraná. El Colegial irá hacia La Tortuguita contra Rowing. Ambos arrancaron a paso triunfal y buscan mejorar su regularidad y consolidar su despliegue en ambos costados.

El desafío será sostener ese impulso y transformar cada oportunidad en contundencia. El Santa debutó con buenas vibras al golear a Universitario e intentará levantar más vuelo.

Tratará de ganar nuevamente afuera e imponer su ofensiva. Lo espera Talleres, que pretenderá lograr una mayor conexión y constancia colectiva. Alternó pasajes de buen nivel para remontar ante La Salle, más allá de la derrota.

En Altos del Valle, se enfrentarán Banco y Alma Juniors. Las Kresteras vienen de ganar con mucha contundencia ante Paracao y con algunas bajas sensibles, quieren elevar su calidad de juego y así, mantenerse en los primeros planos. Para las Lobas , será clave su repunte y todo lo que pueda generar en base a su intensidad y control de las acciones, que les permita mejorar y mostrarse firmes en su esquema.

CRAI espera por Estudiantes Blanco en la autopista. Las Gitanas esperan que sea su despegue, dar un paso al frente en su dinámica para encontrar respuestas a la resistencia del adversario y volver a la senda de la victoria. El rival sabe que su defensa es determinante en sus aspiraciones, dependerá de esa faceta y los momentos decisivos que tenga para aprovechar las oportunidades en ataque.

Arranca el torneo de Mamis Hockey

Este sábado 21 de marzo arrancará el Torneo de Mamis Hockey que organiza la ASH. Se disputa bajo la modalidad de todos contra todos a una sola rueda. Resultará campeón y ganador el equipo que finalice en el primer puesto por sumatoria de puntos al concluir la totalidad de las fechas.

En cancha de la ASH jugarán: Banco con CEC Azul (14), El Quillá con CEC Verde (15), Legislatura con Pucará (16), Colón con San Ceferino (17), Atenas de Santo Tomé con Unión (18). En la ciudad de Esperanza, cancha de Alma Juniors, lo harán: CEC Bordo con Bandidas (14), CEC Celeste con 9 de Julio (15), Franck con Universitario (16) y Alma Juniors con CRAR de Rafaela (17). En Cabaña Leiva lo harán: Los Molinos con Unión Rojo (14), Hockey Belgrano con CEC Rosa (15), Independiente con Cromo (16) y CEC Blanco con La Salle Jobson (17).

-Torneo Dos Orillas 2° fecha

Sábado 21 de marzo - 17 horas

El Quillá vs Universitario – Sede: El Quillá

CRAI vs Estudiantes Blanco – Sede: CRAI

Estudiantes vs Paracao – Sede: CAE

Banco vs Alma Juniors – Sede: Banco

Rowing vs La Salle – Sede: Rowing

Talleres vs Santa Fe RC – Sede: Talleres