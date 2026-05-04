Un jugador en Panamá abandonó el partido y denunció a su arquero por arreglo de resultados

Panamá se convirtió en el centro de una grave polémica tras un episodio inédito ocurrido en la primera división local, con el club Alianza

El fútbol de Panamá se convirtió en el centro de una grave polémica internacional tras un episodio inédito ocurrido en la primera división local. Un futbolista de Alianza optó por abandonar el terreno de juego de manera imprevista antes del final del encuentro, alegando el arquero del plantel, estaba participando de maniobras para amañar el resultado.

La situación, que fue captada por las cámaras de la transmisión oficial, escaló rápidamente cuando el jugador, visiblemente indignado, señaló errores "sospechosos" en el arco de su propio conjunto. Tras dejar la cancha por voluntad propia, el futbolista ratificó sus sospechas ante los medios y las autoridades, vinculando el desempeño del portero con presuntas apuestas ilegales.

Ante la gravedad de los hechos, la Federación Panameña de Fútbol y la liga profesional iniciaron un proceso administrativo para esclarecer lo sucedido. El incidente reactivó la alarma sobre la integridad del deporte en la región, en un contexto donde las sospechas por manipulación de resultados han ganado terreno en diversas ligas del continente.

Desde la dirigencia del club Alianza evitaron dar precisiones definitivas hasta que concluyan las pericias, pero el testimonio del jugador ha generado un sismo interno en el plantel. Se espera que en las próximas horas se tomen medidas preventivas mientras se analizan las jugadas señaladas como fraudulentas y se cruza información con plataformas de monitoreo de apuestas.