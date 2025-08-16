Uno Santa Fe | Ovación | Panamericanos

Llega el turno de las aguas abiertas en los Juegos Panamericanos Junior

La santafesina Candela Giordanino se encuentra en Encarnación para afrontar la etapa de aguas abiertas de los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2025 · 09:40hs
La delegación Argentina ya se encuentra en Encarnación para la prueba de 10km.

La delegación Argentina ya se encuentra en Encarnación para la prueba de 10km.

Encarnación, la ciudad paraguaya que se levanta frente a la provincia de Misiones, será subsede de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y reunirá durante varios días a la élite juvenil continental en múltiples disciplinas. Concretamente las pruebas de aguas abiertas se realizarán este domingo 17 de agosto en la playa San José de Encarnación. La delegación nacional ya se encuentra en el vecino país, y hay varios santafesinos que la integran pero claro que se destaca Candela Giordanino.

El turno de las aguas abiertas en Paraguay

Encarnación abrió la acción con el mountainbike, pero ahora la Playa San José y la costanera encarnacena recibirán a atletas de más de 40 países en vela, aguas abiertas y triatlón, que buscarán sumar medallas para sus selecciones. La selección Argentina de la especialidad que nos representará en esta importante cita continental está conformada por tres nadadores.

La santafesina Candela Giordanino, actualmente radicada en Brasil, forma parte de la delegación nacional que competirá este domingo en la prueba de 10 kilómetros desde las 10 de la mañana en la Playa San José. Formada en Unión de Santa Fe, tiene 21 años y actualmente representa a Gremio de Porto Alegre. Sin dudas una de las nadadoras de aguas abiertas con un gran futuro, y que siempre buscó su crecimiento y desarrollo como deportista, con el gran apoyo de su mamá Celeste Puñet.

Giordanino tiene una temporada más que exigente, ya que viene de conseguir un segundo puesto en el Panamericano de Colombia, lo cual le permitió la clasificación a los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. A Medellín logró acceder tras haber ganado el respectivo selectivo que se realizó en abril pasado en el balneario municipal de la ciudad de Santo Tomé.

No todo termina allí para la actual nadadora de Gremio de Brasil, puesto que en julio pasado participó del Mundial de Deportes Acuáticos organizado por World Aquatics. Allí la temperatura del agua fue superior a los 30°. Así, en los 10 km, se ubicó 27° con 2h20m15s90, mientras que en los 5km, obtuvo un tiempo de 1h06m32s20 para el puesto 30°. Bajo el formato knock out, compitió en los 3km, finalizando en la 16° posición con un registro de 18.30.30.

También competirán el domingo en Encarnación, Martina Contreras de Mendoza, y el cordobés Tomás Rodríguez. La representante de Regatas de Mendoza ocupó la quinta posición en Medellín, y el tercer puesto en los 10k y 5k en la Copa Pacífico en Salinas, Ecuador. En el caso del cordobés, fue noveno en el prepanamericano en Colombia, y en febrero pasado finalizó séptimo en la 47° edición de la maratón acuática Santa Fe-Coronda.

Panamericanos Junior Giordanino
Noticias relacionadas
La Copa Santa Fe de canotaje llevará el nombre de Rubén Rézola.  

Se viene la Copa Santa Fe de canotaje con un reconocimiento especial

Sportivo Guadalupe no pierde las esperanzas de consagrarse campeón del Apertura.

Se cierra la penúltima fecha del Apertura Marcos Méndez

Los Pumas se medirán ante los All Blacks este sábado, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los Pumas debutan en el Rugby Championship ante los All Blacks

velez e independiente, duelo de candidatos en el amalfitani

Vélez e Independiente, duelo de candidatos en el Amalfitani

Lo último

Ponen a prueba más de 3000 puentes de Santa Fe para habilitar el paso de bitrenes de hasta 75 toneladas

Ponen a prueba más de 3000 puentes de Santa Fe para habilitar el paso de bitrenes de hasta 75 toneladas

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Unión, con el foco en Huracán para prolongar su levantada

Unión, con el foco en Huracán para prolongar su levantada

Último Momento
Ponen a prueba más de 3000 puentes de Santa Fe para habilitar el paso de bitrenes de hasta 75 toneladas

Ponen a prueba más de 3000 puentes de Santa Fe para habilitar el paso de bitrenes de hasta 75 toneladas

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Unión, con el foco en Huracán para prolongar su levantada

Unión, con el foco en Huracán para prolongar su levantada

Unión y Estigarribia: del karma al alivio goleador

Unión y Estigarribia: del karma al alivio goleador

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Ovación
Unión rompió la maldición de visitante con una arrolladora actuación en Córdoba

Unión rompió la maldición de visitante con una arrolladora actuación en Córdoba

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Azul de confianza: Unión y la camiseta que cortó la racha

Los Pumas debutan en el Rugby Championship ante los All Blacks

Los Pumas debutan en el Rugby Championship ante los All Blacks

Se viene la Copa Santa Fe de canotaje con un reconocimiento especial

Se viene la Copa Santa Fe de canotaje con un reconocimiento especial

Se cierra la penúltima fecha del Apertura Marcos Méndez

Se cierra la penúltima fecha del Apertura Marcos Méndez

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"