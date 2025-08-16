Llega el turno de las aguas abiertas en los Juegos Panamericanos Junior

Encarnación, la ciudad paraguaya que se levanta frente a la provincia de Misiones, será subsede de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y reunirá durante varios días a la élite juvenil continental en múltiples disciplinas. Concretamente las pruebas de aguas abiertas se realizarán este domingo 17 de agosto en la playa San José de Encarnación. La delegación nacional ya se encuentra en el vecino país, y hay varios santafesinos que la integran pero claro que se destaca Candela Giordanino.

Encarnación abrió la acción con el mountainbike, pero ahora la Playa San José y la costanera encarnacena recibirán a atletas de más de 40 países en vela, aguas abiertas y triatlón, que buscarán sumar medallas para sus selecciones. La selección Argentina de la especialidad que nos representará en esta importante cita continental está conformada por tres nadadores.

La santafesina Candela Giordanino, actualmente radicada en Brasil, forma parte de la delegación nacional que competirá este domingo en la prueba de 10 kilómetros desde las 10 de la mañana en la Playa San José. Formada en Unión de Santa Fe, tiene 21 años y actualmente representa a Gremio de Porto Alegre. Sin dudas una de las nadadoras de aguas abiertas con un gran futuro, y que siempre buscó su crecimiento y desarrollo como deportista, con el gran apoyo de su mamá Celeste Puñet.

Giordanino tiene una temporada más que exigente, ya que viene de conseguir un segundo puesto en el Panamericano de Colombia, lo cual le permitió la clasificación a los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. A Medellín logró acceder tras haber ganado el respectivo selectivo que se realizó en abril pasado en el balneario municipal de la ciudad de Santo Tomé.

No todo termina allí para la actual nadadora de Gremio de Brasil, puesto que en julio pasado participó del Mundial de Deportes Acuáticos organizado por World Aquatics. Allí la temperatura del agua fue superior a los 30°. Así, en los 10 km, se ubicó 27° con 2h20m15s90, mientras que en los 5km, obtuvo un tiempo de 1h06m32s20 para el puesto 30°. Bajo el formato knock out, compitió en los 3km, finalizando en la 16° posición con un registro de 18.30.30.

También competirán el domingo en Encarnación, Martina Contreras de Mendoza, y el cordobés Tomás Rodríguez. La representante de Regatas de Mendoza ocupó la quinta posición en Medellín, y el tercer puesto en los 10k y 5k en la Copa Pacífico en Salinas, Ecuador. En el caso del cordobés, fue noveno en el prepanamericano en Colombia, y en febrero pasado finalizó séptimo en la 47° edición de la maratón acuática Santa Fe-Coronda.