Llega la velada Puños de Acero a Piedras Blancas

El próximo viernes 8 de noviembre, a partir de las 21, en Piedras Blancas, con la organización de la campeona mundial Alejandra Locomotora Oliveras, se desarrollará una jornada de Boxeo por la Vida.

El evento tiene una finalidad eminentemente social, cuyo objetivo es la creación de una escuela de boxeo en el barrio San Lorenzo, en el sur oeste de la capital santafesina.

La velada llevará el nombre de "Puños de Acero", y lo recaudado será para poner en condiciones un gimnasio, con todas las comodidades, y destinado a jóvenes que quieren practicar boxeo de los barrio Chalet, Centenario, Alfonso, San Lorenzo, y Santa Rosa de Lima.

Se espera la asistencia de un gran marco de público, por lo que está previsto una buena cantidad de entradas vendidas. Las mismas tienen un valor de 200 pesos la popular, y 500 el ring side.

Los tickets se pueden adquirir en el gimnasio Locomotora Oliveras, ubicado en Azcuénaga 2516 de Santo Tomé, el gimnasio La Roca en Alberdi 2647 también de la vecina ciudad, y telefónicamente al 342-154768303.

La jornada boxística tendrá una pelea profesional a cuatro rounds, que tendrá como protagonista a Exequiel "Dinamita" Leis, de la ciudad de Santo Tomé, quien se medirá con José María "el Potro" Cancelo, oriundo de la ciudad bonaerense de Ramallo.

En cuanto a la cartelera de peleas amateurs también combatirán: Axel "el Tiburón" Gómez con Manuel "el Rompe Huesos" Suárez, Guillermo "el Chivito" Cóceres con Carlos "el Problema" Leguizamón; Iván "el Dragón" Blanco con Nicolás "el Ciclón" Leguizamón, y Alejandro "el Toro" Rodríguez con Tobías Ronor.

La boxeadora nacida en El Carmen, provincia de Jujuy, manifestó que "Los invito al primer evento de boxeo que organizo en Piedras Blancas, en la costanera Este de Santa Fe. Puño de Acero se llama en esta ocasión, en donde santafesinos y santotomecinos van a pelear por ser campeones del mundo".

La deportista que cuenta con seis títulos mundiales resaltó que "No me fallen, los espero, las entradas están a la venta. No se olviden que lo recaudado lo voy a destinar a abrir una escuela de boxeo en barrio San Lorenzo, donde voy a entrenar a chicos. Eso es para que de ese modo puedan salir de la villa, de la vida tan doloras, y cruel, de ahí vienen los campeones mundiales".