San Lorenzo define DT: Palermo o Guede, a horas del anuncio oficial

San Lorenzo atraviesa horas decisivas en la elección de su nuevo entrenador. Tras la salida de Damián Ayude , la dirigencia acelera las negociaciones y todo indica que la definición se dará en breve. Con Martín Palermo y Pablo Guede como principales opciones, el club busca cerrar un ciclo clave para su futuro inmediato.

El presidente Sergio Costantino fue claro al referirse a la situación: la institución se encuentra en la etapa final del proceso y el anuncio podría darse en cuestión de horas. La dirigencia mantuvo reuniones determinantes en las últimas horas para encaminar la elección, con el objetivo de resolver rápidamente el rumbo deportivo del equipo tras la salida del anterior entrenador.

Martín Palermo y Pablo Guede

Entre los candidatos aparece Martín Palermo, quien suma consenso dentro de la dirigencia por su perfil y trayectoria. Su nombre fue evaluado en profundidad, y algunos dirigentes destacaron su seriedad y capacidad de trabajo. El exdelantero, que continúa construyendo su carrera como entrenador, representa una alternativa que combina experiencia y proyección, aspectos valorados en este contexto de reconstrucción.

Por otro lado, Pablo Guede aparece como el nombre que corre con cierta ventaja, principalmente por su paso previo por el club y el conocimiento del entorno. Desde la dirigencia valoran su experiencia en el fútbol sudamericano y la imagen positiva que dejó en su ciclo anterior. Sin embargo, su situación contractual con Alianza Lima introduce un factor clave: existe una cláusula de rescisión que deberá ser contemplada.

Condicionantes económicos en la elección del DT

Uno de los aspectos determinantes en la negociación es el contexto financiero. Desde el club reconocen que no están en condiciones de afrontar contratos elevados, lo que obliga a analizar cada propuesta con cautela. Este escenario influye directamente en la decisión final, ya que tanto el perfil del entrenador como las condiciones económicas deberán ajustarse a la realidad institucional.

LEER MÁS: Copa Sudamericana 2026: así quedaron los bombos para el sorteo de grupos

Dirigentes en movimiento y gestiones en paralelo

Mientras avanzan las negociaciones, Costantino y el responsable del área de fútbol, Pablo Barrientos, participaron en Asunción del sorteo de la Copa Sudamericana, donde también coincidieron con algunos protagonistas del mercado. En paralelo, continuaron las conversaciones para cerrar la contratación, en una agenda que combina compromisos institucionales y definiciones deportivas.

En el transcurso de la búsqueda, varios nombres quedaron en el camino, entre ellos Néstor Gorosito, Cristian González y Ramón Díaz. Con el abanico reducido, la elección se centró definitivamente en dos perfiles.