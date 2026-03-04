Los 9 que pelean por meterse en la lista de la Selección para el Mundial

Con la cuenta regresiva en marcha rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina empieza a cerrar casilleros. Hay nombres que no admiten discusión: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez encabezan la estructura ofensiva. Pero detrás de ellos se abre un interrogante que desvela al cuerpo técnico: ¿quién será el tercer centrodelantero?
El entrenador Lionel Scaloni y su grupo de trabajo afinan el análisis. En ese escenario emergen dos apellidos que, hasta hace poco, corrían desde atrás pero hoy pisan fuerte: Joaquín Panichelli y José López.
Panichelli atraviesa una temporada consagratoria en el Racing Club de Strasbourg Alsace. Con 17 goles y 4 asistencias en 34 presentaciones, se convirtió en una de las grandes revelaciones del fútbol francés. Su perfil encaja en lo que busca Scaloni: potencia aérea, presencia física y capacidad para asociarse fuera del área. Además, el roce europeo suma puntos en la evaluación.
Del otro lado aparece López, con actualidad encendida en Sociedade Esportiva Palmeiras. El ex-Lanús acumula 63 goles con la camiseta del Verdão y ofrece experiencia en una liga exigente y competitiva. Su capacidad para moverse en el área y su regularidad goleadora lo sostienen como alternativa concreta.
Mientras tanto, apellidos que parecían número puesto en el recambio ofensivo —como Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Valentín Castellanos— hoy parecen haber perdido terreno frente a la contundencia de estos atacantes más específicos de área.
El tiempo todavía juega a favor de los aspirantes. Faltan meses y el rendimiento puede inclinar la balanza. Pero la discusión ya está instalada: detrás de los nombres consagrados, la lucha por el último boleto al Mundial promete ser uno de los capítulos más apasionantes en la antesala de la gran cita.