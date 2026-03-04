Uno Santa Fe | Ovación | Selección

Los 9 que pelean por meterse en la lista de la Selección para el Mundial

A menos de 100 días del Mundial, Lionel Scaloni debe definir quién será el tercer centrodelantero que acompañe a Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez

4 de marzo 2026 · 17:18hs
Los 9 que pelean por meterse en la lista de la Selección para el Mundial

Con la cuenta regresiva en marcha rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina empieza a cerrar casilleros. Hay nombres que no admiten discusión: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez encabezan la estructura ofensiva. Pero detrás de ellos se abre un interrogante que desvela al cuerpo técnico: ¿quién será el tercer centrodelantero?

Los 9 que pelean por estar en la Selección Argentina

El entrenador Lionel Scaloni y su grupo de trabajo afinan el análisis. En ese escenario emergen dos apellidos que, hasta hace poco, corrían desde atrás pero hoy pisan fuerte: Joaquín Panichelli y José López.

Panichelli atraviesa una temporada consagratoria en el Racing Club de Strasbourg Alsace. Con 17 goles y 4 asistencias en 34 presentaciones, se convirtió en una de las grandes revelaciones del fútbol francés. Su perfil encaja en lo que busca Scaloni: potencia aérea, presencia física y capacidad para asociarse fuera del área. Además, el roce europeo suma puntos en la evaluación.

Joaquín Panichelli

Del otro lado aparece López, con actualidad encendida en Sociedade Esportiva Palmeiras. El ex-Lanús acumula 63 goles con la camiseta del Verdão y ofrece experiencia en una liga exigente y competitiva. Su capacidad para moverse en el área y su regularidad goleadora lo sostienen como alternativa concreta.

José López.jpg

Mientras tanto, apellidos que parecían número puesto en el recambio ofensivo —como Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Valentín Castellanos— hoy parecen haber perdido terreno frente a la contundencia de estos atacantes más específicos de área.

El tiempo todavía juega a favor de los aspirantes. Faltan meses y el rendimiento puede inclinar la balanza. Pero la discusión ya está instalada: detrás de los nombres consagrados, la lucha por el último boleto al Mundial promete ser uno de los capítulos más apasionantes en la antesala de la gran cita.

Selección Lionel Scaloni Joaquín Panichelli
Noticias relacionadas
El gobernador Pullaro lanzó la Copa Santa Fe en la ciudad de Rosario.

Se lanzó una nueva edición de la Copa Santa Fe en Rosario

la guerra en medio oriente complica la participacion de irak en el repechaje

La guerra en Medio Oriente complica la participación de Irak en el repechaje

postergaron la indagatoria de claudio tapia en la causa que se investiga a la afa

Postergaron la indagatoria de Claudio Tapia en la causa que se investiga a la AFA

los desafios que tendra por delante el river de coudet en este 2026

Los desafíos que tendrá por delante el River de Coudet en este 2026

Lo último

Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Último Momento
Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

Veinte empresas santafesinas viajan a Neuquén para convertirse en proveedoras de Vaca Muerta

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

¿Di María se pierde la Supercopa Internacional en Rosario Central por lesión?

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Una nadadora de Unión pide apoyo para estar en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Se lanzó una nueva edición de la Copa Santa Fe en Rosario

Se lanzó una nueva edición de la Copa Santa Fe en Rosario

Caso Damián Strada: la joven mujer imputada por el homicidio intentó atentar contra su vida en la cárcel

Caso Damián Strada: la joven mujer imputada por el homicidio intentó atentar contra su vida en la cárcel

Ovación
¿Le corresponde dinero a Unión por la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense?

¿Le corresponde dinero a Unión por la venta de Rodrigo Castillo a Fluminense?

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Patronato en el interzonal de la 7ª fecha

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Colón apuesta a futuro con la firma del primer contrato de Gabriel Lovato

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Los muy buenos números que alcanzó Madelón en su vuelta a Unión

Unión se enfrenta a un calendario clave con rivales que marcan la pelea en la tabla del Torneo Apertura

Unión se enfrenta a un calendario clave con rivales que marcan la pelea en la tabla del Torneo Apertura

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos