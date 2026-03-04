Los 9 que pelean por meterse en la lista de la Selección para el Mundial

A menos de 100 días del Mundial, Lionel Scaloni debe definir quién será el tercer centrodelantero que acompañe a Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez

Con la cuenta regresiva en marcha rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina empieza a cerrar casilleros. Hay nombres que no admiten discusión: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez encabezan la estructura ofensiva. Pero detrás de ellos se abre un interrogante que desvela al cuerpo técnico: ¿quién será el tercer centrodelantero?

El entrenador Lionel Scaloni y su grupo de trabajo afinan el análisis. En ese escenario emergen dos apellidos que, hasta hace poco, corrían desde atrás pero hoy pisan fuerte: Joaquín Panichelli y José López .

Panichelli atraviesa una temporada consagratoria en el Racing Club de Strasbourg Alsace. Con 17 goles y 4 asistencias en 34 presentaciones, se convirtió en una de las grandes revelaciones del fútbol francés. Su perfil encaja en lo que busca Scaloni: potencia aérea, presencia física y capacidad para asociarse fuera del área. Además, el roce europeo suma puntos en la evaluación.

Joaquín Panichelli

Del otro lado aparece López, con actualidad encendida en Sociedade Esportiva Palmeiras. El ex-Lanús acumula 63 goles con la camiseta del Verdão y ofrece experiencia en una liga exigente y competitiva. Su capacidad para moverse en el área y su regularidad goleadora lo sostienen como alternativa concreta.

José López.jpg

Mientras tanto, apellidos que parecían número puesto en el recambio ofensivo —como Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Valentín Castellanos— hoy parecen haber perdido terreno frente a la contundencia de estos atacantes más específicos de área.

El tiempo todavía juega a favor de los aspirantes. Faltan meses y el rendimiento puede inclinar la balanza. Pero la discusión ya está instalada: detrás de los nombres consagrados, la lucha por el último boleto al Mundial promete ser uno de los capítulos más apasionantes en la antesala de la gran cita.