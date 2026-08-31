La campaña con la que el Socialismo sale a "dar pelea" frente a la antipolítica en Rosario

Con un spot audiovisual que resignifica las siglas del espacio a través de logros emblemáticos como el HECA y el Tríptico de la Infancia, el socialismo busca revalorizar la política activa. Este martes llevarán a cabo el foro "Planificar Sirve".

En un tiempo en el que muchos prefieren esconder la política, cambiarle el nombre o tomar distancia de ella, el Partido Socialista decidió hacer lo contrario: nombrarla, defenderla y mostrar de qué es capaz.

La campaña busca discutir uno de los sentidos comunes más instalados de esta época: que toda política es mala palabra. Para hacerlo, el spot recorre algunas de las transformaciones más importantes impulsadas por los gobiernos socialistas en Rosario y juega con las iniciales del partido: PS, Partido Socialista, pero también Política que Sana, en el HECA y el CEMAR; Política que Sueña, en el Tríptico de la Infancia; o Política que Siembra, en el Museo de la Memoria, entre otras.

Link de Instagram: https://www.instagram.com/reel/DcroaJsvLdR/?igsi=MXhnbmh0b2VydnBqaw==

Resultados concretos

No se trata de una defensa abstracta de la política, sino de mostrar sus resultados concretos. Porque no toda política es igual: hay una que especula, abandona y destruye, y hay otra que transforma, cuida y deja huella.

Por eso, frente al avance de los discursos de odio, desde el partido de la rosa señalaron que la decisión es "no esconderse ni subirse a la ola. Es reivindicar una historia que todavía puede verse en cada rincón de la ciudad y volver a imaginar su futuro". "PS es Partido Socialista, pero también es Política que sirve", agregaron.

En ese marco, el Partido Socialista también da una señal de su vocación por desarrollar una agenda vinculada con las transformaciones que supo llevar adelante durante sus gobiernos. Como parte de ese camino, este martes 1.º de septiembre realizará una actividad abierta en los salones de Vista Río, sobre la costa central de la ciudad. El encuentro se llamará “Planificar Sirve” y ya cuenta con más de 300 personas inscriptas para comenzar a construir la agenda de la Rosario que viene.