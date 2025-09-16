Uno Santa Fe | Ovación | árbitros

Los árbitros explicarán en vivo las decisiones del VAR en Libertadores y Sudamericana

Conmebol anunció que desde los Cuartos de Final se implementará una herramienta que permitirá a los árbitros comunicar el motivo de cada fallo.

16 de septiembre 2025 · 12:52hs
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio un paso trascendental en su compromiso con la transparencia y la modernización del arbitraje. A partir de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025, los árbitros principales explicarán en vivo sus decisiones tras una revisión de VAR.

Este innovador procedimiento, denominado Referee’s Announcement of VAR Decisions, ya había sido probado con éxito en la Final de la Conmebol Recopa 2024 disputada en el estadio Maracaná, y ahora será utilizado de forma oficial en los torneos de clubes más importantes del continente.

Con esta medida, cada vez que el VAR intervenga en una jugada, el árbitro tomará el micrófono y comunicará al estadio y a la audiencia televisiva la decisión adoptada, aclarando si se trata de un gol anulado, un penal confirmado, una expulsión o cualquier otra determinación relevante.

El objetivo es reducir la confusión, fortalecer la confianza del público y acercar aún más el juego a los hinchas.

Las innovaciones de la Conmebol con el VAR

La implementación de esta herramienta cuenta con el aval de la IFAB y la FIFA, y forma parte de la política de la Conmebol de profesionalizar y modernizar su arbitraje.

En los últimos años, la Confederación invirtió en tecnología y capacitación para sus jueces, y esta medida representa un nuevo hito en la búsqueda de transparencia.

Los Cuartos de Final de la Conmebol Libertadores y Sudamericana, que se jugarán entre el 17 y el 26 de septiembre de 2025, serán el escenario de estreno de esta innovación.

De funcionar con éxito, el anuncio en vivo de las decisiones del VAR se mantendrá en semifinales y finales, consolidándose como una práctica habitual en el fútbol sudamericano.

