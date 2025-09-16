Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo tendrá una comisión directiva renovada con 10 renuncias sobre la mesa

A pocos días de una reunión dirigencial en la que deberían aprobarse 10 renuncias, la directiva de San Lorenzo sufrió una gran cantidad de modificaciones

16 de septiembre 2025 · 15:11hs
San Lorenzo tendrá una comisión directiva renovada con 10 renuncias sobre la mesa

A pocos días de una reunión dirigencial en la que deberían aprobarse 10 renuncias, la comisión directiva de San Lorenzo sufrió una gran cantidad de modificaciones. Las renuncias se dieron en el marco de la vuelta al cargo del presidente Marcelo Moretti, quien tuvo que tomarse cuatro meses de licencia.

Entre las renuncias más destacadas se encuentran la del secretario Martín Cigna, quien denunció en los últimos días la falsificación de su firma, y del vocal Marcelo Culotta, que había sido candidato a presidente en las elecciones de 2023.

Con la turbulencia que ha caracterizado a su gestión, Marcelo Moretti encara una semana en la que tendrá conformada una comisión directiva totalmente distinta a la que conformó en un principio.

Siguiendo en el mando, y con Julio Lopardo como vicepresidente primero, quien se había hecho cargo del club durante su licencia, el vicepresidente segundo será Andrés Terzano, coach ontológico y referente de las peñas del club, quien había asumido como vocal segundo.

Movimientos en la comisión de San Lorenzo

El nuevo tesorero será Leandro Goroyeski, docente universitario que era vocal, acompañado por la protesorera Carina Farías, presidenta de la subcomisión de tenis del “Ciclón” y vocal 13° cuando Moretti ganó las elecciones, en 2023. Además, el funcionario que forma parte del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado Alejandro Tamer será el nuevo secretario de actas, quien era parte de la lista de Marcelo Culotta en 2023, y el concejal de Unión por la Patria en Marcos Paz Mateo Sagardoy oficiará como intendente.

Entre los vocales mantendrán su puesto Néstor Ortigoza, exjugador del club campeón de la Copa Libertadores 2014, la trabajadora social Soledad Boufflet y el expresidente del bloque de concejales justicialistas de Berazategui Leonardo Virardi, además de las adiciones de Noelia Lugones, Sergio Constantino y Christian Evangelista, quien había denunciado a Moretti durante su licencia.

Además, ante la contratación de un nuevo cuerpo de captación de juveniles, el secretario Martín Cigna, cuya renuncia aún no fue aceptada, acusó que se había falsificado su firma para oficializar la contratación del equipo mencionado, que será encabezado por el exjugador del club Walter Perazzo. Así, Cigna amenazó con denunciar si esto sigue ocurriendo.

A la renuncia de Cigna se suman la de los vocales Javier Allievi, Alejandro Barros, Marcelo Culotta, Pablo García Lago, Pablo Levalle, Mariano Marino, Alan Navarro, Agustina Nordestrom y Emiliano Rodríguez.

San Lorenzo renuncias Marcelo Moretti
Noticias relacionadas
velez-racing: operativo anti-infiltrados con cruce de padrones y dura sancion para hinchas

Vélez-Racing: operativo anti-infiltrados con cruce de padrones y dura sanción para hinchas

¿por que siempre salgo yo?: el enojo de palacios en boca con russo que genera revuelo

"¿Por qué siempre salgo yo?": el enojo de Palacios en Boca con Russo que genera revuelo

buonanotte fue incluido en la lista del chelsea para disputar la champions league

Buonanotte fue incluido en la lista del Chelsea para disputar la Champions League

colon formara parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante moron

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Lo último

Dónde voto: ya se puede consultar el padrón para las elecciones nacionales de octubre

Dónde voto: ya se puede consultar el padrón para las elecciones nacionales de octubre

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados

La Selección de la ASB debutará contra Oeste Santafesino el Provincial U15

La Selección de la ASB debutará contra Oeste Santafesino el Provincial U15

Último Momento
Dónde voto: ya se puede consultar el padrón para las elecciones nacionales de octubre

Dónde voto: ya se puede consultar el padrón para las elecciones nacionales de octubre

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales dirigidas a jubilados

La Selección de la ASB debutará contra Oeste Santafesino el Provincial U15

La Selección de la ASB debutará contra Oeste Santafesino el Provincial U15

San Lorenzo entró en estado de acefalía y Moretti dejó de ser el presidente

San Lorenzo entró en estado de acefalía y Moretti dejó de ser el presidente

Un tema sin solución: Colón hace nueve partidos que no termina con la valla invicta

Un tema sin solución: Colón hace nueve partidos que no termina con la valla invicta

Ovación
Unión confirmó un bono extra de 15.000 pesos para el partido ante Independiente Rivadavia

Unión confirmó un bono extra de 15.000 pesos para el partido ante Independiente Rivadavia

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 8 del Clausura

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 8 del Clausura

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Colón formará parte de los televisados de la fecha 32 en un partido caliente ante Morón

Qué les queda a Colón y sus rivales por la permanencia en la Primera Nacional

Qué les queda a Colón y sus rivales por la permanencia en la Primera Nacional

Siempre Unión pidió abrir el diálogo para una reforma integral del Estatuto Social

Siempre Unión pidió abrir el diálogo para una reforma integral del Estatuto Social

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit