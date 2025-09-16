San Lorenzo tendrá una comisión directiva renovada con 10 renuncias sobre la mesa

A pocos días de una reunión dirigencial en la que deberían aprobarse 10 renuncias, la directiva de San Lorenzo sufrió una gran cantidad de modificaciones

A pocos días de una reunión dirigencial en la que deberían aprobarse 10 renuncias , la comisión directiva de San Lorenzo sufrió una gran cantidad de modificaciones. Las renuncias se dieron en el marco de la vuelta al cargo del presidente Marcelo Moretti , quien tuvo que tomarse cuatro meses de licencia.

Entre las renuncias más destacadas se encuentran la del secretario Martín Cigna, quien denunció en los últimos días la falsificación de su firma, y del vocal Marcelo Culotta, que había sido candidato a presidente en las elecciones de 2023.

Con la turbulencia que ha caracterizado a su gestión, Marcelo Moretti encara una semana en la que tendrá conformada una comisión directiva totalmente distinta a la que conformó en un principio.

Siguiendo en el mando, y con Julio Lopardo como vicepresidente primero, quien se había hecho cargo del club durante su licencia, el vicepresidente segundo será Andrés Terzano, coach ontológico y referente de las peñas del club, quien había asumido como vocal segundo.

Movimientos en la comisión de San Lorenzo

El nuevo tesorero será Leandro Goroyeski, docente universitario que era vocal, acompañado por la protesorera Carina Farías, presidenta de la subcomisión de tenis del “Ciclón” y vocal 13° cuando Moretti ganó las elecciones, en 2023. Además, el funcionario que forma parte del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado Alejandro Tamer será el nuevo secretario de actas, quien era parte de la lista de Marcelo Culotta en 2023, y el concejal de Unión por la Patria en Marcos Paz Mateo Sagardoy oficiará como intendente.

Entre los vocales mantendrán su puesto Néstor Ortigoza, exjugador del club campeón de la Copa Libertadores 2014, la trabajadora social Soledad Boufflet y el expresidente del bloque de concejales justicialistas de Berazategui Leonardo Virardi, además de las adiciones de Noelia Lugones, Sergio Constantino y Christian Evangelista, quien había denunciado a Moretti durante su licencia.

Además, ante la contratación de un nuevo cuerpo de captación de juveniles, el secretario Martín Cigna, cuya renuncia aún no fue aceptada, acusó que se había falsificado su firma para oficializar la contratación del equipo mencionado, que será encabezado por el exjugador del club Walter Perazzo. Así, Cigna amenazó con denunciar si esto sigue ocurriendo.

A la renuncia de Cigna se suman la de los vocales Javier Allievi, Alejandro Barros, Marcelo Culotta, Pablo García Lago, Pablo Levalle, Mariano Marino, Alan Navarro, Agustina Nordestrom y Emiliano Rodríguez.