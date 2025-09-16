Uno Santa Fe | Policiales | joven

Hallaron muerto a Damián Strada, el joven de María Luisa que era intensamente buscado: detuvieron a su expareja y a un hombre

El cuerpo apareció en la zona rural de Laguna Paiva. El hallazgo de su moto desguazada abrió una fuerte hipótesis criminal

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de septiembre 2025 · 15:42hs
Damián Strada. Tenía 32 años.

La intensa búsqueda que mantenía en vilo a la localidad santafesina de María Luisa terminó de la peor manera. Pasadas las 14, la Policía encontró el cadáver de Damián Strada, de 32 años, en el kilómetro 30 de la ruta provincial 2, en jurisdicción de Laguna Paiva.

La familia de Strada había radicado la denuncia por paradero el domingo, al no tener noticias desde que el joven salió en su motocicleta Corven celeste el día anterior. Según allegados, no era habitual que se ausentara de manera repentina.

El dato clave para los investigadores llegó el lunes, cuando fue hallada la motocicleta desguazada en la intersección de las rutas provinciales 2 y 4. El número de chasis, motor y la patente confirmaron que el vehículo pertenecía a Strada, lo que fortaleció la hipótesis criminal.

Como parte de la investigación, detuvieron a la expareja de Strada y a un hombre, pareja actual de la mujer. Este último fue arrestado en una vivienda de Monte Vera, localidad ubicada a 25 kilómetros del lugar del hallazgo.

AMPLIAREMOS...

