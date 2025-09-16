Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión analiza implementar un bono especial para el partido ante Independiente Rivadavia

Los dirigentes de Unión analizan decretar el "Día del Club" de cara al partido ante Independiente Rivadavia, aprovechando la esfervencencia por el gran momento deportivo.

16 de septiembre 2025 · 08:39hs
Unión analiza implementar un bono especial para el partido ante Independiente Rivadavia

En medio del gran presente deportivo que lo ubica como líder de la Zona A de la Liga Profesional, Unión evalúa aplicar un bono extraordinario para el partido del próximo sábado, a las 16.45, frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio 15 de Abril, en el marco de la fecha 9.

Día del Club, ¿otra vez en Unión?

La medida, similar a lo que suele denominarse “Día del Club”, se encuentra bajo análisis de la dirigencia tatengue, que aprovecharía el marco de ilusión que atraviesa el equipo de Leonardo Madelón, hoy alejado de la zona de descenso y con la mira puesta en la clasificación a las copas internacionales del 2026.

LEER MÁS: Unión no pierde la ilusión y espera el llamado final de la Selección Sub 20 para Vargas

No es la primera vez que la institución apela a este recurso. La última oportunidad se dio en agosto de 2024, cuando Unión recibió a River en Santa Fe (empate 0-0). En ese entonces, el club comunicó que el cobro del bono respondía al crecimiento del déficit operativo, en el marco de un contexto inflacionario que encareció rubros como salarios, logística, hotelería, gastronomía, servicios y operativos de seguridad.

En qué se fundamena una decisión como esta

En aquella ocasión, la decisión generó malestar entre los hinchas, que hicieron notar su disconformidad. Sin embargo, desde la dirigencia sostienen que este tipo de medidas resultan fundamentales para equilibrar las finanzas de la institución, aun cuando solo se puede implementar una vez al año.

LEER MÁS: Tres años después, Unión volvió a ganar tres partidos al hilo como visitante

En caso de confirmarse, el duelo ante la Lepra mendocina marcaría la segunda vez que Unión establece el “Día del Club” en menos de 14 meses. Habrá que esperar la comunicación oficial, aunque lo que está claro es que la dirigencia pretende aprovechar el clima de euforia deportiva para reforzar las arcas en un contexto económico que sigue siendo complejo.

