El detalle que tiene en cuenta Madelón en Unión para jugar ante Independiente Rivadavia

En Unión todo hace pensar que serán los mismos 11 para recibir a Independiente Rivadavia en la fecha 9, pero hay un detalle antes que considera Leonardo Madelón

Este martes por la mañana el plantel de Unión completó una nueva práctica en el predio Casasol con miras a recibir el sábado que viene a Independiente Rivadavia por la fecha 9 de la zona A del Clausura . El triunfo conseguido en La Plata frente a Gimnasia renovó la confianza. Ni hablar tras alcanzar la cima.

El equipo de Leonardo Madelón atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada y la idea es darle continuidad a esa levantada. Por lo mostrado en el Bosque, donde el rendimiento colectivo convenció de punta a punta, el DT se inclinaría por repetir los titulares.

El gran desafío pendiente está en el 15 de Abril: Unión acumula dos empates en fila como local y necesita volver a ganar frente a su gente para afirmarse en la cima. La expectativa es enorme, ya que se espera un marco multitudinario para acompañar al puntero.

Madelón espera un detalle en Unión

La única incógnita pasa por Lautaro Vargas. El defensor espera una posible citación a la Selección Sub 20 para disputar el Mundial, lo que podría alterar los planes en la última línea. Sobre todo, si se da y le recomiendan que no juegue. Si llegara la notificación oficial, Emiliano Álvarez se perfila como el reemplazante.

Lautaro Vargas Prensa Unión

El Tatengue continuará con los entrenamientos en Casasol durante toda la semana y el viernes por la tarde-noche quedará concentrado a la espera de un duelo que puede ser determinante para consolidar su buen presente.