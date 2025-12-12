Colón perdió ante Jujuy Básquet y quedó último en la Liga Argentina

Colón sumó una nueva derrota en condición de visitante y de esta manera quedó en la última posición de la tabla en la Liga Argentina

Colón perdió este jueves por la noche en su visita a Jujuy Básquet en una nueva jornada de la mini gira por el norte argentino en la Liga Argentina de Básquet, segunda división nacional. Fue por 96 a 83 ante el séptimo de la conferencia Norte, quedando el Sabalero en la última colocación de la tabla de posiciones.

El goleador rojinegro fue nuevamente Hans Feder con 27 puntos, seguido de los 16 de Bautista Fernández y las 15 unidades de Joaquín Fernández. En los vencedores el goleo fue repartido, con Bruno Conti llegando a 17 puntos, escoltado por dos jugadores anotando 16: Augusto Roveres y Santiago Ibarra. Francisco Tarnowyk también aportó 15.

Colón volverá a jugar el próximo jueves 18 de diciembre cuando reciba en el gimnasio Roque Otrino a Independiente de Santiago del Estero desde las 21.30.

El desarrollo del encuentro

A lo largo de cada uno de los periodos todo fue parejo, cada vez que los Cóndores sacaban una ventaja leve, el Sabalero acortaba distancia, sobre todo con el empuje y goleo de Paulo Feder Ponce, el máximo anotador de la noche con 27 puntos.

Pero el local siempre terminó cerrando mucho mejor los cuartos. En el primero, acelero sobre el final con Conti en la conducción y las transiciones rápidas que terminaron en cesta partiendo al primer descanso corto 26-21.

En el segundo chico, Guillermo Tasso puso en cancha a Santiago Ibarra y el ala pivot de a poco comenzó a calentar la mano con tiros desde el perímetro, estirando diferencias. Pero Colón no resignó su juego, otra vez con Feder Ponce, se puso en partido que terminó igualando con un triple Fernández. Pero otra vez Jujuy Básquet fue efectivo, se despegó en el marcador y terminó 57-48 el primer tiempo.

En el tercer parcial de entrada el local se puso en ventaja, pero Colón mantuvo la distancia, con un parcial de 10-8, Leandro Spies, técnico de la visita pidió minuto, acomodó ideas y en el regreso, pudo mejorar el goleo, pero los locales seguían finos en la definición.

El tercer cuarto, el elenco santafesino acortó diferencias en el marcador más allá del inicio con un triple de Nesman. Conti con una falta antideportiva se fue del campo, el panorama parecía complicarse para los jujeños cuando restaban seis minutos para el final. La ventaja se sostenía, intercambiaron puntos y errores, pero en el final, dos tiros certeros desde el perímetro le dieron el aire suficiente a Jujuy Básquet para sellar la victoria 96-83.

Síntesis

Jujuy Básquet 96: Ramiro Stehli 7, Bruno Conti 17, Andriy Grytsak 9, Francisco Tarnowyik 15, Francisco Fornes 0. (FI) Thiago Roca 8, Augusto Roveres 16, Santiago Nesman 6, Juan Marini 2, Santiago Ibarra 16. DT: Guillermo Tasso.

Colón 83: Joaquín Fernández 15, Bautista Fernández 16, Germán González 8, Hans Feder Ponce 27, Juan Lozano 4. (FI) Santiago Costa 7, Andrés Jaimes 4, Thiago Chemez 0, Estanislao Crespi 2, Juan Aldaz 0. DT: Leandro Spies.

Parciales: 26-21, 57-48, 70-66 y 96-83

Árbitros: Sebastián Vasallo y Alejandro Costa.

Cancha: Federación de Básquetbol de Jujuy (San Salvador de Jujuy).