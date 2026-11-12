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Delfino tiene casi todo definido en Colón para enfrentar a Midland

El Sabalero recibirá este sábado al conjunto bonaerense por los octavos de final del Reducido. Castet será titular y Delfino debe definir quién ocupará el lugar de Franco García.

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2026 · 13:29hs
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Delfino tiene casi todo definido en Colón para enfrentar a Midland

Iván Delfino empieza a despejar las últimas dudas de cara al compromiso que Colón afrontará este sábado 14 de noviembre, desde las 18, frente a Midland, en el Brigadier López. El encuentro corresponderá a los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional. El entrenador ya tiene diez futbolistas definidos y solamente resta resolver una posición.

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Castet vuelve al equipo y Sarmiento con ventaja

La primera variante que tiene confirmada el técnico rojinegro será el regreso de Facundo Castet a la formación inicial, en reemplazo de Sebastián Olmedo. El lateral ocupará nuevamente un lugar en la defensa para afrontar un partido determinante en las aspiraciones de Colón.

La principal incógnita pasa por la situación de Franco "Wachi" García, quien arrastra un fuerte traumatismo en el empeine del pie izquierdo y tendría muy pocas posibilidades de estar presente. Ante este escenario, Delfino analiza distintas alternativas para completar el mediocampo.

Darío Sarmiento aparece como la primera opción que maneja el cuerpo técnico. Otra de las opciones son Ignacio Antonio o Beltrán. Se trata de futbolistas con características diferentes, por lo que la elección también dependerá del planteo que pretenda utilizar el entrenador frente a Midland.

La probable formación de Colón para recibir a Midland

De no mediar inconvenientes, el Sabalero saldría a la cancha con Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Federico Lértora y Agustín Toledo; Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Colón Reducido Midland Delfino
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