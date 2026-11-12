Colón llega al Reducido con una estadística que mete miedo

Colón recibirá a Midland con ventaja deportiva en el inicio del Reducido y una estadística que alimenta que alimenta la ilusión

Colón empieza a jugarse el ascenso. Este sábado, desde las 18, recibirá a Midland , por el primer cruce del Reducido de la Primera Nacional. El Sabalero afrontará una instancia decisiva con una ventaja que se ganó por su ubicación en la fase regular, pero también con argumentos futbolísticos y estadísticos que invitan al optimismo.

Uno de los datos más interesantes aparece al analizar cómo llegan los 16 equipos que todavía siguen en carrera por el segundo ascenso. Un relevamiento publicado por la cuenta @datamoroni cruzó dos variables: la distancia media desde la que remata cada equipo y el promedio de goles esperados (xG) por disparo. Ahí Colón aparece en un lugar destacado.

Colón, un peligro cuando ataca

El Sabalero registra una distancia longitudinal promedio de apenas 18,03 metros en sus remates, la más baja de todos los participantes del Reducido. En otras palabras, ningún otro equipo de los que siguen en competencia consiguió generar sus disparos desde posiciones tan cercanas al arco rival.

¿DESDE DÓNDE REMATAN Y CUÁNTO PELIGRO GENERAN?



Cruzamos a los 16 equipos que siguen en la pelea por el ascenso en la Primera Nacional. Comparamos la distancia media de sus remates con el xG promedio por tiro.



QUÉ NOS MUESTRA EL GRÁFICO



Colón remata más cerca



Sus… pic.twitter.com/PcYs0cPs9P — DataMoroni (@DataMoroni) November 12, 2026

Pero el dato adquiere todavía más valor cuando se lo combina con la segunda variable: Colón tiene un promedio de 0,115 goles esperados por remate, una cifra superior a la media de los 16 clasificados. Esto refleja que, además de patear desde más cerca, sus intentos suelen producirse en situaciones con una probabilidad interesante de terminar en gol. No es un detalle menor en una competencia donde los márgenes se achican y cada oportunidad puede definir una serie. La capacidad para acercarse al área y construir situaciones de peligro puede convertirse en un recurso determinante para avanzar de ronda.

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En la comparación general, Godoy Cruz y Deportivo Madryn aparecen entre los equipos con mayor xG por disparo, ambos con 0,119. Atlanta también sobresale con 0,116, mientras que Deportivo Maipú registra 0,116 pese a tener una distancia media de remate más lejana, de 19,99 metros. Del otro lado aparecen Almirante Brown y Gimnasia y Tiro, que promedian disparos desde 20,71 y 20,51 metros, respectivamente, con un xG cercano a 0,095 por intento.

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Colón, en cambio, reúne dos características que pueden marcar diferencias: remata desde más cerca que cualquier otro protagonista del Reducido y, al mismo tiempo, genera un peligro por disparo superior al promedio de sus competidores. Ahora tendrá que trasladar esos números al campo de juego. Midland será el primer obstáculo de un camino que no admite distracciones. El sábado, en un Brigadier López que promete acompañar, el Sabalero buscará hacer valer su localía, la ventaja deportiva y esas virtudes ofensivas que los números también se encargan de poner sobre la mesa.