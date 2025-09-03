Los equipos argentinos ya conocen sus grupos en la Liga Sudamericana 2025

Oberá, Ferro, Quimsa y Regatas representarán a la Liga Nacional en la Liga Sudamericana 2025, que comenzará en octubre con sedes en Paraguay, Bolivia y Brasil.

La Liga Sudamericana de Baloncesto 2025 tiene todo listo para comenzar el próximo 3 de octubre y contará con la presencia de cuatro representantes de la Liga Nacional: Oberá Tenis Club, Ferro, Quimsa y Regatas Corrientes .

La Oficina Regional de FIBA en las Américas , junto con CONSUBASQUET , confirmó los grupos y ciudades sede para la fase inaugural, que reunirá a 16 equipos de ocho países .

El club por club de los participantes en la Liga Sudamericana

Oberá Tenis Club, uno de los animadores de La Liga Nacional en las últimas temporadas, competirá en el Grupo A, con sede en Pilar, Paraguay, del 3 al 5 de octubre. Sus rivales serán Olimpia Kings (Paraguay, anfitrión), CD Jorge Guzmán (Ecuador) y Baurú (Brasil).

Ferro, histórico del básquet argentino, dirá presente en el Grupo B, que se jugará en Sucre, Bolivia, del 9 al 11 de octubre. Allí enfrentará al anfitrión Club Universitario de Sucre, a Vasco da Gama (Brasil) y a Motilones del Norte (Colombia).

Quimsa, campeón de la Basketball Champions League Américas 2020 y 2024, será parte del Grupo C, en São Paulo, Brasil, del 24 al 26 de octubre. El conjunto santiagueño compartirá zona con el anfitrión Corinthians, Defensor Sporting (Uruguay) y Campamento ABC Importadora Alvarado (Ecuador).

Regatas Corrientes, otro de los grandes representantes nacionales, integrará el Grupo D, que se disputará en Asunción, Paraguay, del 27 al 29 de octubre. Allí jugará ante Deportivo San José (Paraguay, anfitrión), Pinheiros (Brasil) y CDC Leones (Chile).

La 28ª edición de la Liga Sudamericana pondrá en juego prestigio y un lugar en la élite continental. En 2024, el campeón fue Nacional de Uruguay.