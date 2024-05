Los equipos santafesinos festejaron en el Top 9 del Regional del Litoral

Los Tricolores le ganaron de visitante a Universitario de Rosario por 31 a 22 con el referato del rosarino Bruno Massetti. Al cabo del primer tiempo, los de Sauce Viejo se imponían por 21 a 10, a partir de un try de Valentín Fernández, Francisco Eleuteri y Ramiro Giménez Melo, más tres conversiones del apertura Lucas Fertonani. En el complemento, los conducidos por Pedro Benet (h) sumaron por tries de Lucas Fertonani y Ramiro Giménez Melo.

rugby torneo regional del litoral crai joockey en la autopista 2.JPG El scrum del equipo Gitano, al igual que la defensa, fueron los puntos más altos ante el verdiblanco rosarino.

En la autopsita, en una tarde fría, CRAI consiguió imponerse por 29 a 20 al Jockey Club de Rosario, en cotejo controlado por el entrerriano Juan Moyano. Ante su público, el elenco Gitano venció a un rival de fuste, al que se fue derrotando al cabo del primer tiempo por 17 a 13, producto de tries de José Gálvez, el hooker Enzo Abraham, más dos conversiones y un penal del full back Beltramino. En el complemento, Abraham repitió en el ingoal verdiblanco, y un try penal.

Más detalles del Top 9 litoraleño

En la sección la Tortuguita, el Paraná Rowing Club doblegó al múltiple campeón Duendes por 26 a 24 con el control del santafesino Joaquín Zapata, mientras que en la sede central del Parque Urquiza, Estudiantes de Paraná derrotado por Gimnasia y Esgrima de Rosario 47 a 24 con el referato del rosarino Carlos Poggi.

rugby torneo regional del litoral crai joockey en la autopista 3.JPG Con esta victoria, los Gitanos se ubican segundos en la tabla de posiciones, y no le pierden pisada a Santa Fe Rugby.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe Rugby 27, CRAI 24, Jockey Club de Rosario 20, Estudiantes de Paraná y Gimnasia y Esgrima de Rosario 18, Duendes RC 16, Paraná Rowing Club 15, Old Resian 13, Universitario de Rosario 9. En la próxima fecha se medirán: Santa Fe Rugby con CRAI, Gimnasia y Esgrima con Paraná Rowing, Duendes con Universitario (R) y Jockey Club de Rosario con Old Resian, quedando libre Estudiantes de Paraná.

En el ascenso del Regional del Litoral

En la octava fecha de la Segunda División del interuniones litoraleño, Jockey Club de Venado Tuerto empató 16 a 16 con CRAR de Rafaela, mientras que en Ibarlucea, Alma Juniors de Esperanza cayó ante Logaritmo por 17 a 13. En el sur santafesino, Tilcara de Paraná fue impiadoso al ganarle a Los Pampas de Rufino por 61 a 5, y Caranchos en calidad de visitante le ganó a Provincial 29 a 12.

rugby torneo regional del litoral crai joockey en la autopista 4.JPG En la próxima fecha, los de la autopista deberán visitar en Sauce Viejo a Santa Fe Rugby, en lo que será el derby santafesino.

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: Jockey Club de Venado Tuerto 33, CRAR de Rafaela 25, Tilcara de Paraná 24, Caranchos 22, Provincial 20, Logaritmo 16, Alma Juniors de Esperanza 12, La Salle Jobson 9 y Los Pampas de Rufino 2. En la próxima fecha jugarán Tilcara con Logaritmo, CRAR con Provincial, Caranchos con Los Pampas de Rufino, y Alma Juniors de Esperanza con La Salle Jobson, quedando libre Jockey de Venado Tuerto.

En la cuarta fecha de la Tercera División, Cha Roga sorprendió a Universitario en Las Delicias y lo venció por 22 a 18. Por su parte, Querandí RC cayó ante CUCU en Concepción del Uruguay por 29 a 10, y Brown de San Vicente perdió ante a Gimnasia y Esgrima de Pergamino en la provincia de Buenos Aires por 26 a 9. Las posiciones quedaron así: Gimnasia de Pergamino 14, Universitario de Santa Fe y Cha Roga 13, CUCU 10, Brown de San Vicente 5, Regatas & Belgrano de San Nicolás 4, y Querandí RC 0. En la próxima fecha jugarán Cha Roga con CUCU, Brown de San Vicente con Universitario de Santa Fe, y Querandí RC con Regatas & Belgrano de San Nicolás.

Síntesis:

CRAI 29- Jockey Club R 20

CRAI: Joaquín Lerche, Enzo Abraham y José Canuto (capitán); Mariano Torres y Lautaro Labath; Pablo Ferreyra, Tomás Schinner y José Gálvez; Justo González Viezcas y Ramiro Del Sastre; Franco Radín, Justo Barcojo, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Luego ingresaron: Tomás Ramos, Joaquín Beron, Tomás Mufarrege, Emanuel Piermarini, Alejandro Molinas, Agustín Giménez e Ignacio Carreras. Entrenador: Agustín Capobianco.

Jockey Club (R): Agustín Orsi, Alejo Pereyra Tauzy y Kyan Collins; Marcos Lorenzini y Felipe Baraldi; Máximo Oliveros, Tomás Cansino y Sebastián Binner (c); Alejo Sugasti y Juan Albertengo; Ciro Alvarado, Matías Ferrario, Guido Pedregoza, Ignacio Calvo y Joaquín Fanjul. Guido Cella, Matías Masetti, Santiago Bellotti, Agustín Casino, Emiliano Ferrari, Juan Lovell, Manuel Lluch y Juan Baronio. Entrenadores: Facundo Lluch y Cristian Del Castillo.

Primer tiempo: 3´ try José Gálvez convertido por Beltramino, 7´ try Enzo Abraham convertido por Beltramino, 29´ penal Fanjul, 32´ penal Beltramino, 35´ penal Fanjul, 43´ try Agustín Orsi convertido por Fanjul.

Segundo tiempo: 8´ try Enzo Abraham, 20´ try penal (C), 28´ try penal (J).

Tarjetas amarillas: Pablo Ferreyra (CRAI); Agustín Orsi, Felipe Baraldi y Juan Albertengo (JCR).

Referee: Juan Moyano (UER).

Cancha: CRAI.