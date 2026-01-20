Los Gladiadores dieron cátedra ante Perú en su debut en Asunción 2026

Los Gladiadores aplastaron a Perú por 49-17, en su debut en el Sur-Centro Asunción 2026. Ahora chocarán ante Paraguay.

La Selección argentina de handball, conocida como Los Gladiadores, tuvo un debut ideal en el Sur-Centro Asunción 2026 y venció con autoridad a Perú por 49-17, en un partido que dominó de principio a fin por la primera fecha del torneo que entrega cuatro plazas para el Mundial 2027.

El equipo nacional, dirigido por Rodolfo Jung , mostró contundencia desde el inicio y se apoyó en su intensidad defensiva y el contrataque para abrir rápidamente la diferencia.

Las claves de la victoria de Los Gladiadores ante Perú

La gran figura del encuentro fue Ramiro Martínez, autor de 12 goles y elegido MVP, en una actuación determinante dentro de un equipo que fue creciendo con el correr de los minutos. Tras un arranque parejo y el 4-2 inicial, Argentina metió un parcial clave de siete tantos consecutivos con Nicolás Bono conduciendo el juego y Martínez como ejecutor principal, para romper el trámite y encaminar el partido.

El primer tiempo cerró 24-10 con rotación en varias posiciones y una ofensiva que siguió encontrando espacios a campo abierto, con aportes importantes de Facundo Cangiani, Lucas Moscariello, Agustín Unzner -en su debut oficial- y Francisco Lombardi.

Ya en el complemento, el dominio argentino se profundizó con el ingreso de Agustín Forlino, que sumó seis atajadas y le dio mayor seguridad al arco, además del control del pivote peruano, una de las pocas vías de daño del rival.

Con el encuentro totalmente controlado, Argentina estiró la ventaja con un parcial demoledor de 20-2 en veinte minutos, alcanzó un máximo de 45-13 y cerró la goleada 49-17 con protagonismo también de Pablo Minguez y los contraataques constantes para sellar una presentación sin fisuras.

En la continuidad del certamen, Los Gladiadores enfrentarán este martes a Paraguay, el seleccionado local, desde las 20:30 en el SND Arena de Asunción, con transmisión de Fox Sports y el canal de YouTube de Coscabal.