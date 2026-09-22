Bronca en Vélez: tildaron de "inentendible" el fallo y no descartaron ir al TAS

Luego de que se confirme que Boca no será eliminado de la Copa Argentina que solamente pagará una multa, desde el Fortín estallaron y dejaron en claro que agotarán todas las vías para revertir la resolución

Minutos después de que se conozca el fallo del Tribunal de Disciplina que confirmó a Boca como cuartofinalista de la Copa Argentina, desde Vélez se pronunciaron al respecto y dejaron en claro su malestar con la decisión final, al mismo tiempo en que aseguraron que agotarán todas las vías de recurso para revertirla. Así, Nelson Pugliese, vicepresidente del Fortín, fue contundente en sus declaraciones. "Este fallo es inentendible, estoy buscando un adjetivo calificativo que represente lo que siento".

"Una vez más, los hinchas y socios de Vélez nos sentimos perjudicados. Estoy buscando un adjetivo calificativo que represente lo que siento. Este fallo es inentendible, nosotros queríamos que se cumpla con el reglamento. No hubo ninguna duda. La ventaja que sacaron es evidente", expresó el dirigente, muy enojado, en diálogo con Radio La Red.

"Estábamos convencidos de que se iban a ajustar a reglamento; que alguien, una vez por todas, lo iba a hacer. Nos volvieron a defraudar", añadió Pugliese, para luego sostener que el fallo da "un mensaje muy grave" para los clubes. A su entender, el fallo permite que las instituciones "no cumplan con las leyes y el reglamento, luego paguen una multa y ya está".

En concreto, el fallo del Tribunal de Disciplina decidió solamente multar a Boca por un valor equivalente a 1.000 entradas (alrededor de 50 millones de pesos), sin aplicarle una sanción deportiva. Así, el resultado obtenido ante Vélez se mantiene y enfrentará a Racing por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina.

De todas maneras, Pugliese afirmó que ahora Vélez buscará apelar la medida ante AFA y hasta dejó la puerta abierta a la posibilidad de hasta presentar un recurso de amparo y buscar detener el certamen. De igual manera, el vice del Fortín fue tajante: "Si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS".