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Belgrano Cargas: descarriló un tren en Santa Fe y hay demoras en el ingreso a la ciudad

El descarrilamiento ocurrió entre San Lorenzo, Saavedra y Francia. Una locomotora y cinco vagones quedaron fuera de las vías tras impactar contra troncos

23 de septiembre 2026 · 08:02hs
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Tren descarrilado en pasaje Irala y San Lorenzo

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Tren descarrilado en pasaje Irala y San Lorenzo

Una formación del ferrocarril Belgrano Cargas descarriló este martes alrededor de las 19 en la ciudad de Santa Fe, en inmediaciones de las calles San Lorenzo, Saavedra y Francia.

Según informaron los trabajadores ferroviarios, el incidente se produjo luego de que la formación impactara contra varios troncos de gran tamaño que habían sido colocados intencionalmente sobre las vías. Como consecuencia del fuerte impacto, una locomotora y cinco vagones cargados con cereal se salieron de los rieles cuando se dirigían hacia la zona portuaria.

Una formación del ferrocarril Belgrano Cargas descarriló este martes alrededor de las 19 en la ciudad de Santa Fe

Una formación del ferrocarril Belgrano Cargas descarriló este martes alrededor de las 19 en la ciudad de Santa Fe

El episodio provocó además importantes daños en la traza ferroviaria, ya que un tramo de los rieles quedó quebrado. La situación generó la interrupción total del tránsito vehicular en ese sector, uno de los principales ingresos a la capital provincial desde la autopista.

Reparación de las vías y demoras en el ingreso a Santa Fe

Tras el descarrilamiento, las cuadrillas de trabajadores ferroviarios comenzaron durante la misma noche las tareas de reparación de las vías y remoción de los elementos que quedaron sobre la traza.

De acuerdo con lo previsto por los operarios, los trabajos de reacondicionamiento podrían finalizar cerca del mediodía de este miércoles, siempre que las tareas puedan desarrollarse con normalidad.

Mientras continúen los trabajos, se mantienen los desvíos y las demoras en el tránsito en el sector afectado. Por este motivo, se recomienda a los automovilistas que ingresan a Santa Fe desde la autopista circular con precaución y prever mayores tiempos de traslado.

Tras el episodio, los propios trabajadores ferroviarios remarcaron su preocupación por este tipo de hechos y señalaron que, pese a contar con custodia policial y seguridad permanente durante las 24 horas, las agresiones y ataques contra las formaciones se producen de manera reiterada.

Belgrano Cargas descarriló tren Santa Fe
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