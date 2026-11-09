Los hinchas de Godoy Cruz agotaron las entradas para la final ante Tristán Suárez

En apenas un día, los hinchas de Godoy Cruz liquidaron las 10.000 entradas para la final por el ascenso ante Tristán Suárez en Córdoba

Mendoza vive días de enorme expectativa y los hinchas de Godoy Cruz lo hicieron sentir desde el primer momento. La posibilidad de regresar a Primera movilizó al pueblo tombino, que respondió de manera masiva en el inicio del expendio de localidades para la final frente a Tristán Suárez .

La demanda fue tan grande que, en pocas horas, se agotaron todas las entradas disponibles. La primera jornada de venta se desarrolló este domingo en la sede social del club, donde desde temprano se formaron largas filas de simpatizantes. La concurrencia superó las previsiones iniciales y obligó a modificar la organización prevista, incluso adelantando el horario de atención para intentar responder a la multitud que buscaba asegurar su lugar.

El entusiasmo no tardó en traducirse en un sold out. Primero desaparecieron las plateas y, algunas horas después, se agotaron también las populares. Ante ese escenario, Godoy Cruz confirmó que no habrá una nueva partida de entradas generales, aunque abrió una puerta para quienes todavía no pudieron conseguir su localidad.

Los hinchas de Godoy Cruz liquidaron las entradas y esperan más

La institución mendocina anunció que el próximo martes habilitará otras 5.000 plateas. Los horarios y las condiciones de venta serán comunicados a través de sus canales oficiales. Los precios establecidos para la definición son de $40.000 para las populares y $70.000 para las plateas, con el efectivo como único medio de pago habilitado.

La cita será el domingo 15 de noviembre, a las 17, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Allí, el Tomba se enfrentará con Tristán Suárez por el primer ascenso a la Liga Profesional, en una final que puede cambiar el destino deportivo de la institución. Mientras tanto, la expectativa crece y el martes habrá una nueva oportunidad para que otros 5.000 hinchas puedan acompañar un sueño que moviliza a todo Mendoza.