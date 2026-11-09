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El cronograma de la Selección Argentina para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

La AFA publicó una parte del cronograma de las actividades que tendrá la Selección Argentina para los dos amistosos ante Uruguay y Costa Rica por la fecha FIFA

9 de noviembre 2026 · 14:57hs
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El cronograma de la Selección Argentina para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó una parte del cronograma oficial de las actividades que tendrá la Selección Argentina de cara a los dos amistosos frente a Uruguay y Costa Rica por la fecha FIFA, que serán los últimos del año.

Según el documento oficializado por la cuenta oficial del combinado Albiceleste, los convocados por su técnico, Lionel Scaloni, comenzarán a arribar al país a partir de este lunes, sin actividades programadas.

La Selección argentina tiene programados los dos amistosos internacionales pactados para afrontar la última fecha FIFA del año. El viernes 13 de noviembre recibirá a Uruguay, desde las 20 (hora argentina), en el estadio Alberto J. Armando. Por último, el martes 17 afrontará el segundo partido ante Costa Rica, con horario a confirmar, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El cronograma de actividades comienza este lunes con el arribo de los 28 jugadores convocados por Lionel Scaloni, pero sin ningún tipo de acción programada. El primer entrenamiento será cerrado y comenzará a partir de las 10:00 (hora argentina) de este martes en el predio de Ezeiza que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi.

El miércoles 11 de noviembre, el segundo entrenamiento está pactado para las 17:00 (hora argentina), con los primeros 15 minutos del comienzo abiertos a los periodistas acreditados. A la misma hora, pero del jueves, se realizarán las últimas actividades (cerradas); el mismo día, sin confirmación de horario establecido, el técnico Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa habitual en la previa del encuentro ante Uruguay.

El combinado nacional quiere cerrar el año de la mejor manera, luego de un año lleno de emociones en el que llegó a una nueva final de la Copa del Mundo en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que perdió por 1-0 ante España, con un gol de Ferran Torres en tiempo extra. Además, tuvo la despedida de su histórico capitán, Lionel Messi, tras 21 años vistiendo la camiseta. Junto a él, varios referentes del plantel hicieron lo propio para dejar lugar a la nueva generación.

Precisamente, esa nueva generación es a la que Scaloni viene dándole lugar al convocar jugadores para iniciar la renovación después de ocho años gloriosos con los mismos soldados. La cara de este nuevo plantel es la figura que aprovechó rotundamente los minutos y la responsabilidad brindada: Nicolás Paz, el referente de juego y "10" del Como 1907, que marcó tres goles en los últimos tres amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Cronograma de actividades para la Selección Argentina

Lunes 9 de noviembre

Arribo de jugadores (sin actividad)

Martes 10 de noviembre

10.00 – Entrenamiento (cerrado)

Miércoles 11 de noviembre

17.00 - Entrenamiento (15 minutos finales abiertos a los medios)

Jueves 12 de noviembre

17.00 – Entrenamiento (cerrado)

Conferencia Lionel Scaloni (horario a confirmar)

Argentina Selección Argentina Uruguay Costa Rica
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