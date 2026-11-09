Insisten con la reparación histórica para Unión: "El club necesita un predio"

La agrupación "Siempre Unión" busca que la Provincia y la Municipalidad abran una mesa de diálogo para reparar el despojo de un terreno que le pertenecía a la institución. César Miretti explicó los alcances del reclamo.

En tiempos de balances y de proyección institucional, Unión también tiene sobre la mesa una discusión que trasciende lo futbolístico y apunta a recuperar parte de su patrimonio. La agrupación Siempre Unión insiste con un pedido de reparación histórica por los terrenos que la institución perdió en 1976, durante la última dictadura cívico-militar, y que actualmente ocupa el corralón municipal, anteriormente conocido como Maestranza.

La iniciativa, impulsada por socios e hinchas como César "Pato" Miretti e Ignacio Sánchez, con el trabajo de investigación del historiador Máximo Rolón, ya fue presentada formalmente ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Santa Fe.

El objetivo es que las autoridades habiliten una instancia de diálogo que permita encontrar una solución y que el club reciba una compensación, ya sea económica o mediante la restitución de otro terreno. No se trata necesariamente de recuperar el espacio que hoy utiliza el municipio, sino de reparar una situación por la que Unión, según sostiene la agrupación, nunca recibió resarcimiento alguno.

"Unión necesita un predio, no importa que sea este"

En diálogo con la prensa, Miretti explicó los antecedentes del reclamo y la importancia que tiene para la institución recuperar un espacio que permita ampliar sus posibilidades deportivas y sociales.

"Esto surge de unos terrenos acá atrás de la cancha auxiliar de Unión, lo que hoy es el corralón municipal, antes Maestranza. Fueron donados al club para un uso deportivo, un predio deportivo en la década del 60. En la década del 70, justo hace 50 años, un intendente de facto se lo quita a Unión de manera ilegal", relató.

Miretti recordó que existieron intentos de recuperar esos terrenos por la vía judicial, pero que el contexto político de aquellos años condicionó cualquier posibilidad de avanzar. "Hubo juicios, reclamos a la Municipalidad y todo esto; obviamente, en época de dictadura quedaron en la nada. Y Unión nunca recibió un resarcimiento ni económico ni tampoco de otro predio u otros terrenos", remarcó.

Consultado sobre la posibilidad de recuperar específicamente el espacio donde actualmente funciona la dependencia municipal, Miretti reconoció que esa alternativa presenta dificultades por cuestiones operativas del municipio. Sin embargo, puso el foco en una necesidad concreta de Unión: contar con más infraestructura para desarrollar sus distintas actividades.

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"El intendente (Juan Pablo Poletti) dijo que es muy difícil por un tema logístico de la Municipalidad, pero el club, esto lo digo como hincha, como socio, necesita un predio. No importa que sea este, un predio es un predio", sostuvo.

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En ese sentido, explicó que disponer de otro espacio permitiría descomprimir algunas actividades que actualmente deben desarrollarse fuera de las instalaciones de la institución. Entre las necesidades mencionó el trabajo de las divisiones inferiores, que podrían contar con otro lugar para entrenar, además de ampliar las posibilidades para las diferentes disciplinas y la vida social del club.

Una campaña de firmas para respaldar el reclamo en Unión

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es conseguir el acompañamiento de la comunidad para darle mayor respaldo institucional y social al pedido. Por eso, Siempre Unión comenzó una campaña de recolección de adhesiones mediante firmas digitales y planillas físicas.

"Tenemos toda la documentación, todo investigado de la época. Unión no recibió nada a cambio. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se abra una mesa de diálogo con las autoridades", explicó Miretti.

La convocatoria, según contó, está teniendo una respuesta positiva y no solamente entre los simpatizantes rojiblancos. "Estamos juntando muchas firmas y la verdad que está cayendo muy bien. Hasta gente que no es de Unión nos está firmando", destacó.

Respecto de la cantidad de adhesiones que pretenden reunir, aclaró que no existe un número establecido, aunque la intención es alcanzar miles de firmas para demostrar que el planteo excede a una agrupación o a un sector político del club.

"No tenemos un número. Es para llevarlo a la autoridad y que entiendan que no es un solo reclamo de un sector o de un club, sino que es de un sector de la sociedad, una parte importante", argumentó.

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Miretti también reconoció que la resolución puede demandar tiempo y que no necesariamente habrá una respuesta inmediata. Sin embargo, consideró fundamental sostener el reclamo y mantener vigente la discusión ante las autoridades.

"Tal vez no se resuelva ahora, estas cosas llevan tiempo, somos conscientes. Pero también es importante año a año estar presentes con la petición, el reclamo y haciendo este tipo de acciones para juntar adhesiones para que la sociedad respalde", concluyó.

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De esta manera, Siempre Unión busca instalar nuevamente una reivindicación patrimonial que lleva cinco décadas sin resolución. La agrupación pretende que el reclamo tenga continuidad, consiga un respaldo amplio y permita abrir una negociación para que la institución pueda obtener una reparación por los terrenos que perdió.

En paralelo, el espacio también trabaja en una propuesta para actualizar y reformar el estatuto de Unión, con la intención de impulsar cambios en la vida institucional. Dos iniciativas que forman parte de una agenda que pone el foco en el patrimonio, la organización y el futuro del club.