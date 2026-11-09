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Stephen Ramos decidió jugar finalmente para Haití

A tres meses de su estreno en la Selección Argentina Sub 17, el delantero de Vélez, Stephen Ramos, optó por jugar el Mundial con Haití, su país natal

9 de noviembre 2026 · 16:35hs
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Stephen Ramos decidió jugar finalmente para Haití

Una historia que comenzó con la camiseta argentina tendrá un capítulo inesperado en el Mundial Sub 17 de Qatar. Stephen Ramos, el juvenil de Vélez que había tenido un estreno prometedor con la Albiceleste, tomó una decisión importante para su futuro internacional: representará a Haití en la próxima cita de la categoría.

Kiki Ramos optó por representante a su Haití natal

El delantero, conocido como Kiki, había tenido su primera aparición con el seleccionado argentino el pasado 30 de julio, en un amistoso frente a Ecuador. Aquella jornada dejó una imagen difícil de olvidar: ingresó en la historia al convertirse en el primer futbolista nacido en Haití en vestir la camiseta argentina y, además, marcó el tanto con el que el equipo dirigido por Diego Placente rescató un empate 1-1 en el Estadio León Kolbowski de Atlanta.

Su historia tiene un componente especial. Nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, Haití, donde vivió sus primeros meses antes de que su familia emigrara a la Argentina. Después de representar al combinado nacional en algunos encuentros, ahora tendrá la oportunidad de disputar un Mundial con el país en el que nació. La Federación Haitiana de Fútbol confirmó su incorporación a través de sus redes sociales y le dio la bienvenida a la familia Grenadye.

La determinación llegó a pocos días del comienzo del certamen, que se disputará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. Ramos no había sido incluido por Placente en las últimas convocatorias de preparación del seleccionado argentino y, ante la posibilidad concreta de participar de la Copa del Mundo, recibió el llamado de Haití y decidió aceptar la propuesta. Así, el juvenil encontró una oportunidad para estar en una competencia de máxima relevancia internacional.

Sin embargo, su elección no representa necesariamente un adiós definitivo a la Selección Argentina. De acuerdo con la normativa de FIFA, todavía podría cambiar de asociación si cumple con los requisitos reglamentarios, entre ellos no haber disputado tres partidos oficiales con la selección mayor de Haití. Por ahora, Kiki cambiará de camiseta, pero tendrá por delante una experiencia inolvidable: jugar un Mundial y representar internacionalmente a la tierra donde comenzó su historia.

Haití Vélez Mundial
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