Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión empieza a definir su plantel: qué jugadores tienen chances de continuar en 2027

Ocho futbolistas terminan sus contratos el 31 de diciembre y la dirigencia de Unión deberá resolver sus situaciones. ¿Cuál es la evaluación final?

Ovación

Por Ovación

9 de noviembre 2026 · 11:49hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión empieza a definir su plantel: qué jugadores tienen chances de continuar en 2027

UNO Santa Fe | José Busiemi

La planificación de la próxima temporada empieza a ocupar un lugar central en Unión y uno de los primeros pasos será resolver la continuidad de los jugadores cuyos contratos vencen el 31 de diciembre. En total son ocho los futbolistas que llegan al final de sus vínculos, aunque no todos tienen las mismas posibilidades de permanecer en el club.

LEER MÁS: Se viene en Unión una reunión clave: el futuro de Madelón quedó bajo la lupa

Dentro de ese grupo aparecen Matías Mansilla, Juan De Dios Pintado, Bruno Pittón, Augusto Solari, Franco Fragapane, Julián Palacios, Brahian Cuello y Cristian Tarragona. La evaluación deportiva ya comenzó a marcar diferencias y, por ahora, hay tres nombres que tienen prácticamente definido su futuro lejos de Santa Fe.

Tres salidas que parecen encaminadas en Unión

Los casos de Bruno Pittón, Augusto Solari y Franco Fragapane son los que tienen un panorama más claro: cumplieron un ciclo y Unión no tendría previsto realizar gestiones para retenerlos. De esta manera, sus contratos finalizarían sin que se avance en una renovación.

Una situación diferente es la de Matías Mansilla. La evaluación sobre su rendimiento tampoco habría sido satisfactoria y todo indica que regresaría a Estudiantes, club al que pertenece su pase. Así, el arquero también tendría muy pocas posibilidades de continuar en el plantel rojiblanco y pretende otro destino futbolístico.

En cuanto a Juan De Dios Pintado, su futuro está relacionado con otra negociación. Su situación quedaría atada a lo que suceda con Agustín Colazo y la posibilidad de que el delantero continúe su carrera en Gimnasia. Ese escenario podría abrir una alternativa para extender el vínculo del lateral uruguayo.

Tarragona, Menossi y Cuello, entre las prioridades de Unión

Entre los futbolistas por los que Unión pretende hacer un esfuerzo para asegurar su continuidad aparece Cristian Tarragona. El capitán es una pieza importante en la estructura que pretende Leonardo Madelón, no solamente por su aporte futbolístico, sino también por su condición de referente y líder del grupo, tanto dentro como fuera de la cancha.

También se buscará retener a Brahian Cuello, mientras que hay gestiones en marcha para prolongar el contrato de Julián Menossi, cuyo vínculo también debe resolverse de cara al próximo año. El mediocampista está muy cómodo en el club y dejó una buena imagen durante la segunda parte de la temporada, cuando pudo jugar con regularidad.

LEER MÁS: Del primer al último Unión de 2026: una refundación de plantel que explica todo

En ese tramo, Menossi cumplió con creces cada vez que estuvo disponible, aunque también hay un dato que Unión valora especialmente: durante un tiempo importante jugó condicionado por una lesión que finalmente lo marginó de las últimas fechas. Su compromiso con el equipo es un aspecto que juega a favor de su continuidad.

De todos modos, ninguna decisión puede analizarse de manera aislada. La definición de las renovaciones estará directamente vinculada con el proyecto deportivo que se ponga en marcha para la próxima temporada y, fundamentalmente, con la resolución sobre la continuidad de Leonardo Madelón.

El futuro del entrenador aparece como una cuestión determinante para ordenar el armado del plantel. Si Madelón sigue al frente del equipo, habrá que conocer qué futbolistas considera prioritarios; si se produce un cambio de conducción, las evaluaciones podrían modificarse. Por eso, aunque algunos nombres ya tienen un escenario bastante definido, la depuración y la continuidad del plantel dependerán en buena medida de la decisión que tome Unión sobre su próximo proyecto futbolístico.

Unión Tarragona Madelón
Noticias relacionadas
se viene en union una reunion clave: el futuro de madelon quedo bajo la lupa

Se viene en Unión una reunión clave: el futuro de Madelón quedó bajo la lupa

del primer al ultimo union de 2026: una refundacion de plantel que explica todo

Del primer al último Unión de 2026: una refundación de plantel que explica todo

union se quedo con el clasico ante colon y quedaron definidos los playoffs de la liga santafesina

Unión se quedó con el clásico ante Colón y quedaron definidos los playoffs de la Liga Santafesina

union hizo su parte, pero gimnasia empato en mendoza y lo dejo afuera de los playoffs

Unión hizo su parte, pero Gimnasia empató en Mendoza y lo dejó afuera de los playoffs

Lo último

El papa León XIV celebró una misa en Palermo ante una multitud y destacó el valor de la familia

El papa León XIV celebró una misa en Palermo ante una multitud y destacó el valor de la familia

Chicana a Newells: el curioso video que subió Rosario Central por el festejo antes de tiempo

Chicana a Newell's: el curioso video que subió Rosario Central por el festejo antes de tiempo

Tomás Etcheverry pone primera en el ATP 250 de Estocolmo

Tomás Etcheverry pone primera en el ATP 250 de Estocolmo

Último Momento
El papa León XIV celebró una misa en Palermo ante una multitud y destacó el valor de la familia

El papa León XIV celebró una misa en Palermo ante una multitud y destacó el valor de la familia

Chicana a Newells: el curioso video que subió Rosario Central por el festejo antes de tiempo

Chicana a Newell's: el curioso video que subió Rosario Central por el festejo antes de tiempo

Tomás Etcheverry pone primera en el ATP 250 de Estocolmo

Tomás Etcheverry pone primera en el ATP 250 de Estocolmo

El río Paraná llegó a los 4,87 metros en Santa Fe: intensifican controles en defensas, bombeos y evacuados

El río Paraná llegó a los 4,87 metros en Santa Fe: intensifican controles en defensas, bombeos y evacuados

Desde la llegada del psicólogo Pablo Sucarat, Colón se mantiene invicto

Desde la llegada del psicólogo Pablo Sucarat, Colón se mantiene invicto

Ovación
Unión empieza a definir su plantel: qué jugadores tienen chances de continuar en 2027

Unión empieza a definir su plantel: qué jugadores tienen chances de continuar en 2027

Insisten con la reparación histórica para Unión: El club necesita un predio

Insisten con la reparación histórica para Unión: "El club necesita un predio"

La AFA le dio la bienvenida al papa León XIV y destacó su vínculo con el fútbol

La AFA le dio la bienvenida al papa León XIV y destacó su vínculo con el fútbol

Así quedó conformado el cuadro de los playoffs del Clausura

Así quedó conformado el cuadro de los playoffs del Clausura

Cuándo vuelve a competir Colapinto en la Fórmula 1

Cuándo vuelve a competir Colapinto en la Fórmula 1

Policiales
La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"