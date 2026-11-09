Unión empieza a definir su plantel: qué jugadores tienen chances de continuar en 2027

Ocho futbolistas terminan sus contratos el 31 de diciembre y la dirigencia de Unión deberá resolver sus situaciones. ¿Cuál es la evaluación final?

La planificación de la próxima temporada empieza a ocupar un lugar central en Unión y uno de los primeros pasos será resolver la continuidad de los jugadores cuyos contratos vencen el 31 de diciembre. En total son ocho los futbolistas que llegan al final de sus vínculos, aunque no todos tienen las mismas posibilidades de permanecer en el club.

Dentro de ese grupo aparecen Matías Mansilla, Juan De Dios Pintado, Bruno Pittón, Augusto Solari, Franco Fragapane, Julián Palacios, Brahian Cuello y Cristian Tarragona. La evaluación deportiva ya comenzó a marcar diferencias y, por ahora, hay tres nombres que tienen prácticamente definido su futuro lejos de Santa Fe.

Tres salidas que parecen encaminadas en Unión

Los casos de Bruno Pittón, Augusto Solari y Franco Fragapane son los que tienen un panorama más claro: cumplieron un ciclo y Unión no tendría previsto realizar gestiones para retenerlos. De esta manera, sus contratos finalizarían sin que se avance en una renovación.

Prensa Unión

Una situación diferente es la de Matías Mansilla. La evaluación sobre su rendimiento tampoco habría sido satisfactoria y todo indica que regresaría a Estudiantes, club al que pertenece su pase. Así, el arquero también tendría muy pocas posibilidades de continuar en el plantel rojiblanco y pretende otro destino futbolístico.

En cuanto a Juan De Dios Pintado, su futuro está relacionado con otra negociación. Su situación quedaría atada a lo que suceda con Agustín Colazo y la posibilidad de que el delantero continúe su carrera en Gimnasia. Ese escenario podría abrir una alternativa para extender el vínculo del lateral uruguayo.

Tarragona, Menossi y Cuello, entre las prioridades de Unión

Entre los futbolistas por los que Unión pretende hacer un esfuerzo para asegurar su continuidad aparece Cristian Tarragona. El capitán es una pieza importante en la estructura que pretende Leonardo Madelón, no solamente por su aporte futbolístico, sino también por su condición de referente y líder del grupo, tanto dentro como fuera de la cancha.

UNO Santa Fe / José Busiemi

También se buscará retener a Brahian Cuello, mientras que hay gestiones en marcha para prolongar el contrato de Julián Menossi, cuyo vínculo también debe resolverse de cara al próximo año. El mediocampista está muy cómodo en el club y dejó una buena imagen durante la segunda parte de la temporada, cuando pudo jugar con regularidad.

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En ese tramo, Menossi cumplió con creces cada vez que estuvo disponible, aunque también hay un dato que Unión valora especialmente: durante un tiempo importante jugó condicionado por una lesión que finalmente lo marginó de las últimas fechas. Su compromiso con el equipo es un aspecto que juega a favor de su continuidad.

De todos modos, ninguna decisión puede analizarse de manera aislada. La definición de las renovaciones estará directamente vinculada con el proyecto deportivo que se ponga en marcha para la próxima temporada y, fundamentalmente, con la resolución sobre la continuidad de Leonardo Madelón.

El futuro del entrenador aparece como una cuestión determinante para ordenar el armado del plantel. Si Madelón sigue al frente del equipo, habrá que conocer qué futbolistas considera prioritarios; si se produce un cambio de conducción, las evaluaciones podrían modificarse. Por eso, aunque algunos nombres ya tienen un escenario bastante definido, la depuración y la continuidad del plantel dependerán en buena medida de la decisión que tome Unión sobre su próximo proyecto futbolístico.