Uno Santa Fe | Colón | Colón

A siete años que Colón y su gente hicieron historia en la final de la Sudamericana

Este lunes 9 de noviembre se cumplen siete años de la histórica final de la Copa Sudamericana que Colón jugó ante Independiente del Valle en Asunción.

9 de noviembre 2026 · 10:31hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
A siete años que Colón y su gente hicieron historia en la final de la Sudamericana

El 9 de noviembre de 2019 quedará grabado a fuego en la historia de Colón, debido a que estuvo ese día ante la posibilidad más concreta de conquistar su primera estrella. Sin embargo, perdió ante Independiente del Valle por 3-1 en la final de la Copa Sudamericana, que tuvo el ingrediente de una invasión que se recordará por siempre de más de 40.000 fanáticos sabaleros a La Nueva Olla de Asunción del Paraguay. La revancha la tuvo el Sabalero con la obtención de la Copa de la Liga Profesional.

Una movida histórica del hincha de Colón

De hecho, esa movida del pueblo sabalero en Paraguay se convirtió en la más importante en la historia de las competencias en Sudamérica (Boca llevó más de 100.000 a Río de Janeiro pero ingresaron menos de 30.000 al Maracaná para la final ante Fluminense), lo que habla a las claras de lo conseguido en dicho cotejo, donde Colón estuvo a 90 minutos de conquistar la Copa Sudamericana.

LEER MÁS: Colón encontró en su solidez un argumento para ilusionarse de cara al Reducido

Después del show que incluyó minirrecital de Los Palmeras en La Nueva Olla, con el emblemático Yo soy Sabalero que se viralizó en las redes sociales a través de todo el mundo, el juego arrancó junto con el diluvio. Los primeros minutos transcurrieron con normalidad, pero cuando la cancha ya empezaba a inundarse llegó el primero de los ecuatorianos de la mano de Luis Fernando Leon, con un cabezazo que se le metió a Leonardo Burián a los 25 minutos del primer tiempo. Cinco después, no dio para más: el árbitro brasileño Raphael Claus paró el encuentro y mandó a los equipos a esperar a los vestuarios.

La lluvia nunca cesó en La Nueva Olla, pero en poco más de media hora se hizo un prolijo trabajo para drenar el campo de juego y, mientras el público se refugiaba como podía, se reanudó la historia con 30 minutos disputados. Solamente 10 después, Jhon Sánchez definió una buena jugada colectiva y amplió la ventaja.

Después, dentro de la desesperación, Colón no logró generar oportunidades claras más allá de un disparo de Wilson Morelo. Recién a los 10 del complemento Claus cobró un penal inexistente que no corrigió ni con el VAR y todo parecía favorable para que se dé el descuento, pero Jorge Pinos contuvo el disparo de Luis Miguel Rodríguez y aplacó las esperanzas de los 35 mil rojinegros en La Nueva Olla.

Después, dentro de la desesperación, Colón no logró generar oportunidades claras más allá de un disparo de Wilson Morelo. Recién a los 10 del complemento Claus cobró un penal inexistente que no corrigió ni con el VAR y todo parecía favorable para que se dé el descuento, pero Jorge Pinos contuvo el disparo de Luis Miguel Rodríguez y aplacó las esperanzas de los 35 mil rojinegros en La Nueva Olla.

Sin embargo, a los 43 revivió la ilusión santafesina. El ingresado Jorge Ortega cabeceó en el área y por izquierda ingresó Emmanuel Olivera para meter un sablazo con la pierna en alto y descontar el pleito.

Lógicamente, los de Pablo Lavallén vieron el momento propicio para ir por todo o nada, se jugaron al ataque y le pusieron incertidumbre al trámite, aunque les faltara ímpetu en los últimos metros. Cuando el árbitro adicionó seis minutos y luego otro extra se ilusionaron aún más, aunque finalmente, a los 50, se cristalizó el riesgo que conlleva: de contra, los tomaron mal parados y Cristian Dajome terminó definiendo con el arco vacío para finiquitar el pleito.

LEER MÁS: Colón vuelve a trabajar con la mira en Midland y varias incógnitas por resolver

Colón se quedó así sin el premio que tanto anhelaba, aunque con el tiempo, seguramente, valorará el gran certamen que lo hizo meterse en las primeras páginas del fútbol continental. Sin embargo, será recordada por siempre la movilización de más de 40.000 fanáticos a La Nueva Olla, y un show histórico de Los Palmeras que quedarán grabados a fuego en el corazón del hincha rojinegro.

Los ecos de una jornada histórica para Colón

Colón Sudamericana Independiente del Valle
Noticias relacionadas
torneo promocional: colon (sf), uyp b y regatas (sf) a cuartos de final

Torneo Promocional: Colón (SF), UyP B y Regatas (SF) a cuartos de final

union se quedo con el clasico ante colon y quedaron definidos los playoffs de la liga santafesina

Unión se quedó con el clásico ante Colón y quedaron definidos los playoffs de la Liga Santafesina

el plantel de colon ya descansa y el lunes vuelve con midland entre ceja y ceja

El plantel de Colón ya descansa y el lunes vuelve con Midland entre ceja y ceja

talpone quedo libre de estudiantes de rio cuarto y debera regresar a colon

Talpone quedó libre de Estudiantes de Río Cuarto y deberá regresar a Colón

Lo último

El papa León XIV celebró una misa en Palermo ante una multitud y destacó el valor de la familia

El papa León XIV celebró una misa en Palermo ante una multitud y destacó el valor de la familia

Chicana a Newells: el curioso video que subió Rosario Central por el festejo antes de tiempo

Chicana a Newell's: el curioso video que subió Rosario Central por el festejo antes de tiempo

Tomás Etcheverry pone primera en el ATP 250 de Estocolmo

Tomás Etcheverry pone primera en el ATP 250 de Estocolmo

Último Momento
El papa León XIV celebró una misa en Palermo ante una multitud y destacó el valor de la familia

El papa León XIV celebró una misa en Palermo ante una multitud y destacó el valor de la familia

Chicana a Newells: el curioso video que subió Rosario Central por el festejo antes de tiempo

Chicana a Newell's: el curioso video que subió Rosario Central por el festejo antes de tiempo

Tomás Etcheverry pone primera en el ATP 250 de Estocolmo

Tomás Etcheverry pone primera en el ATP 250 de Estocolmo

El río Paraná llegó a los 4,87 metros en Santa Fe: intensifican controles en defensas, bombeos y evacuados

El río Paraná llegó a los 4,87 metros en Santa Fe: intensifican controles en defensas, bombeos y evacuados

Desde la llegada del psicólogo Pablo Sucarat, Colón se mantiene invicto

Desde la llegada del psicólogo Pablo Sucarat, Colón se mantiene invicto

Ovación
Unión empieza a definir su plantel: qué jugadores tienen chances de continuar en 2027

Unión empieza a definir su plantel: qué jugadores tienen chances de continuar en 2027

Insisten con la reparación histórica para Unión: El club necesita un predio

Insisten con la reparación histórica para Unión: "El club necesita un predio"

La AFA le dio la bienvenida al papa León XIV y destacó su vínculo con el fútbol

La AFA le dio la bienvenida al papa León XIV y destacó su vínculo con el fútbol

Así quedó conformado el cuadro de los playoffs del Clausura

Así quedó conformado el cuadro de los playoffs del Clausura

Cuándo vuelve a competir Colapinto en la Fórmula 1

Cuándo vuelve a competir Colapinto en la Fórmula 1

Policiales
La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"