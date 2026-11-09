Rasmussen, una garantía de continuidad en un Colón que sueña con el ascenso

El defensor Federico Rasmussen, marca el camino en esta levantada de Colón con números que hablan por sí solos

En un Colón que se prepara para afrontar el momento más importante de la temporada, hay un futbolista que sobresale por encima del resto desde un aspecto que muchas veces no ocupa las primeras planas: la regularidad. Federico Rasmussen se convirtió en el jugador con más presencias del plantel.

A los 34 años, el defensor encontró en Santa Fe un lugar de protagonismo y respondió con continuidad, personalidad y solvencia. Acumula 34 partidos en la temporada, una cifra que lo ubica en lo más alto de la nómina sabalera, además de haber aportado dos goles. No es un dato menor en un campeonato extenso, exigente y con distintos momentos futbolísticos.

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Su presencia también se explica por lo que transmite dentro de la cancha. El Vikingo fue uno de los defensores más confiables de Colón y terminó consolidándose como una pieza fundamental. En esa evolución tuvo mucho que ver la sociedad que construyó con Nicolás Thaller. La dupla encontró respuestas y le dio mayor estabilidad a una última línea que venía necesitando seguridad. Los números recientes acompañan esa mejoría: Colón acumula siete partidos sin derrotas y consiguió mantener su arco en cero en seis de ellos.

Rasmussen, el que más partidos lleva jugados en Colón.

Un liderazgo que también se refleja en los números de Colón

La estadística de presencias marca una diferencia respecto del resto del plantel. Detrás del defensor aparece Mauro Peinipil, con 33 partidos, mientras que Ignacio Lago y Julián Marcioni comparten el siguiente escalón con 32 encuentros cada uno.

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El dato permite dimensionar la continuidad que tuvo el zaguero durante una temporada en la que Colón atravesó cambios, irregularidades y modificaciones en su estructura. Rasmussen permaneció como una referencia y terminó siendo uno de los futbolistas más importantes para sostener al equipo.

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Ahora, con Midland en el horizonte y el Brigadier López como escenario del primer cruce del Reducido, el Sabalero necesita que sus hombres de mayor experiencia respondan. Rasmussen llega con el respaldo de una campaña de 34 presentaciones y con un protagonismo que excede cualquier estadística: se transformó en uno de los pilares de la recuperación futbolística de Colón.