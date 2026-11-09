Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión tiene todo listo para encarar su primera gira de visitante en la Liga Argentina

Unión se prepara para afrontar sus primeros desafíos fuera de Santa Fe en la temporada de la Liga Argentina

Ovación

Por Ovación

9 de noviembre 2026 · 15:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión tiene todo listo para encarar su primera gira de visitante en la Liga Argentina

Unión se prepara para afrontar su primer desafío fuera de Santa Fe en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet. Emprendió este domingo el viaje hacia La Rioja, donde tendrá dos compromisos exigentes y una novedad que genera expectativas dentro del cuerpo técnico: el regreso de Santiago Ludueña.

El base cordobés es una de las noticias salientes de la delegación. Después de no participar en el inicio de la competencia por una lesión, logró recuperarse y estará a disposición de Juan Siemienczuk. De esta manera, todo indica que tendrá la posibilidad de realizar su estreno oficial con la camiseta de Unión en esta campaña.

La vuelta de Ludueña representa una alternativa importante para el armado del equipo, que buscará encontrar respuestas en una gira que pondrá a prueba su funcionamiento lejos de casa.

La delegación que viajó a La Rioja estará integrada por Phillip Lockett, Martín Gómez, Pablo Spies, Facundo Chamorro, Santiago Ludueña, Germán González, Duvan Torres, Lucas Peralta, Agustín Ferrari, Pedro Spajic, Kobe Julien y Vinicius Malachias.

Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue pendiente de una cuestión administrativa para completar el plantel. Romad Dean, ala pivote bahameño que tiene todo acordado para incorporarse al equipo santafesino, todavía espera que se resuelvan los trámites necesarios para poder sumarse a los entrenamientos y quedar habilitado.

Dos pruebas para medir a Unión fuera de casa

La agenda de Unión en territorio riojano tendrá dos escalas. La primera será el martes, cuando desde las 21.30 visite a Amancay en el estadio de Atlético Riojano. Apenas 24 horas después llegará el segundo compromiso: el miércoles 11, también a las 21.30, enfrentará a Riachuelo en el Polideportivo Evita. Ambos encuentros tendrán la misma dupla arbitral: Ariel Mukdsi e Iván Huck.

Unión Liga Argentina Amancay
Noticias relacionadas
sarmiento no comprara a marabel y union espera ofertas millonarias tras su ano goleador

Sarmiento no comprará a Marabel y Unión espera ofertas millonarias tras su año goleador

barajar y dar de nuevo: union no cumplio sus objetivos y cerro el ano antes de lo previsto

Barajar y dar de nuevo: Unión no cumplió sus objetivos y cerró el año antes de lo previsto

siemienczuk, satisfecho por el inicio de union: aun estamos en construccion

Siemienczuk, satisfecho por el inicio de Unión: "Aún estamos en construcción"

union cruza los dedos: asi esta la tabla de la zona a en la lucha por entrar a los playoffs

Unión cruza los dedos: así está la tabla de la zona A en la lucha por entrar a los playoffs

Lo último

León XIV llamó al diálogo interreligioso y destacó el aporte de los pueblos originarios y los inmigrantes a la Argentina

León XIV llamó al diálogo interreligioso y destacó el aporte de los pueblos originarios y los inmigrantes a la Argentina

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos en la modalidad Tradicional

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos en la modalidad Tradicional

Etcheverry clasificó a la segunda ronda del ATP de Estocolmo y habrá duelo de argentinos

Etcheverry clasificó a la segunda ronda del ATP de Estocolmo y habrá duelo de argentinos

Último Momento
León XIV llamó al diálogo interreligioso y destacó el aporte de los pueblos originarios y los inmigrantes a la Argentina

León XIV llamó al diálogo interreligioso y destacó el aporte de los pueblos originarios y los inmigrantes a la Argentina

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos en la modalidad Tradicional

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos en la modalidad Tradicional

Etcheverry clasificó a la segunda ronda del ATP de Estocolmo y habrá duelo de argentinos

Etcheverry clasificó a la segunda ronda del ATP de Estocolmo y habrá duelo de argentinos

El mensaje de León XIV en la UCA: trabajo digno, límites a la IA y una economía más humana

El mensaje de León XIV en la UCA: trabajo digno, límites a la IA y una economía más humana

Colón brindó detalles de cómo acceder a la promoción para el partido ante Midland

Colón brindó detalles de cómo acceder a la promoción para el partido ante Midland

Ovación
Colón brindó detalles de cómo acceder a la promoción para el partido ante Midland

Colón brindó detalles de cómo acceder a la promoción para el partido ante Midland

Facundo Taborda, otro que debería regresar a Colón tras su paso por Racing de Córdoba

Facundo Taborda, otro que debería regresar a Colón tras su paso por Racing de Córdoba

Midland no se conforma con la ventaja de Colón: Tenemos que salir a buscar la victoria

Midland no se conforma con la ventaja de Colón: "Tenemos que salir a buscar la victoria"

Desde la llegada del psicólogo Pablo Sucarat, Colón se mantiene invicto

Desde la llegada del psicólogo Pablo Sucarat, Colón se mantiene invicto

Se viene en Unión una reunión clave: el futuro de Madelón quedó bajo la lupa

Se viene en Unión una reunión clave: el futuro de Madelón quedó bajo la lupa

Policiales
La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"