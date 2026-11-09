Unión tiene todo listo para encarar su primera gira de visitante en la Liga Argentina

Unión se prepara para afrontar sus primeros desafíos fuera de Santa Fe en la temporada de la Liga Argentina

Unión se prepara para afrontar su primer desafío fuera de Santa Fe en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet. Emprendió este domingo el viaje hacia La Rioja, donde tendrá dos compromisos exigentes y una novedad que genera expectativas dentro del cuerpo técnico: el regreso de Santiago Ludueña .

El base cordobés es una de las noticias salientes de la delegación. Después de no participar en el inicio de la competencia por una lesión, logró recuperarse y estará a disposición de Juan Siemienczuk. De esta manera, todo indica que tendrá la posibilidad de realizar su estreno oficial con la camiseta de Unión en esta campaña.

La vuelta de Ludueña representa una alternativa importante para el armado del equipo, que buscará encontrar respuestas en una gira que pondrá a prueba su funcionamiento lejos de casa.

La delegación que viajó a La Rioja estará integrada por Phillip Lockett, Martín Gómez, Pablo Spies, Facundo Chamorro, Santiago Ludueña, Germán González, Duvan Torres, Lucas Peralta, Agustín Ferrari, Pedro Spajic, Kobe Julien y Vinicius Malachias.

Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue pendiente de una cuestión administrativa para completar el plantel. Romad Dean, ala pivote bahameño que tiene todo acordado para incorporarse al equipo santafesino, todavía espera que se resuelvan los trámites necesarios para poder sumarse a los entrenamientos y quedar habilitado.

Dos pruebas para medir a Unión fuera de casa

La agenda de Unión en territorio riojano tendrá dos escalas. La primera será el martes, cuando desde las 21.30 visite a Amancay en el estadio de Atlético Riojano. Apenas 24 horas después llegará el segundo compromiso: el miércoles 11, también a las 21.30, enfrentará a Riachuelo en el Polideportivo Evita. Ambos encuentros tendrán la misma dupla arbitral: Ariel Mukdsi e Iván Huck.