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El nuevo Puente Carretero ya tiene un 45 % de avance y es el más largo en construcción de Argentina

La obra que unirá Santa Fe y Santo Tomé sobre el río Salado totaliza 1.324 metros y solo es superada en Sudamérica por el puente Chacao, en Chile. El Gobierno provincial destacó el ritmo de trabajo en todos los frentes de la intervención.

23 de junio 2026 · 13:58hs
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El nuevo Puente Carretero ya tiene un 45 % de avance y es el más largo en construcción de Argentina

La construcción del nuevo Puente Carretero que unirá Santa Fe y Santo Tomé avanza de forma sostenida y ya alcanza un 45% de ejecución. Con una longitud total de 1.324 metros, la obra se convirtió en el puente en construcción más extenso de Argentina y figura entre los proyectos viales de mayor envergadura que se ejecutan actualmente en Sudamérica.

En el continente, solo es superado por el puente Chacao, en la Isla Grande de Chiloé, Chile, que tendrá una extensión de 2.754 metros y registra un avance cercano al 65 %. Incluso, la obra santafesina supera en longitud al Puente de la Bioceánica, que conectará la ciudad brasileña de Porto Murtinho con Carmelo Peralta, en Paraguay, a través de una estructura de 1.294 metros que actualmente se encuentra en etapa avanzada de construcción.

Una obra histórica para Santa Fe

El nuevo Puente Carretero consolidó recientemente un nuevo hito constructivo al completar el montaje de 90 vigas, lo que permitió finalizar 18 de los 43 vanos previstos sobre el río Salado. Con más de 1.300 metros de extensión, se trata de la obra vial más larga ejecutada por la provincia con financiamiento íntegramente santafesino.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que los trabajos avanzan simultáneamente en todos los sectores de la intervención.

"Tenemos activos todos los frentes de obra: el puente, los accesos en Santa Fe y las intervenciones urbanas en Santo Tomé. Es una obra que no se detiene y que será una de las más emblemáticas de la historia de la provincia", afirmó.

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, detalló que la infraestructura básica del puente alcanza un 95 % de ejecución.

"Ya se ejecutaron 131 de los 136 pilotes previstos, se hormigonaron 130 de las 136 columnas y se completaron 40 de los 42 cabezales, lo que equivale a 40 pilas terminadas. Los elementos restantes corresponden a las pilas ubicadas en el cauce activo del río Salado, donde aguardamos condiciones favorables para retomar las tareas", explicó.

En cuanto a la superestructura, precisó que ya fueron fabricadas 101 de las 215 vigas proyectadas, mientras que 17 vanos cuentan con prelosas completas y 15 tableros ya fueron hormigonados.

"También comenzamos el traslado de los equipos de la viga lanzadora hacia el sector central del puente. Una vez completado ese proceso, continuaremos con el montaje de los tramos ubicados sobre el cauce principal", añadió.

Avances en los accesos

Las obras también progresan en los accesos urbanos de ambas ciudades. En la cabecera de Santa Fe, la calzada norte registra 150 metros de terraplén ejecutado, 175 metros de suelo tratado con cal y 320 metros de hormigón de base y calzada. En la calzada sur se completaron 125 metros de terraplén y comenzó el tendido subterráneo de media tensión.

En Santo Tomé, los trabajos se concentran en la ejecución del sistema de desagües pluviales, la readecuación de redes de gas, energía eléctrica, agua, cloacas y fibra óptica, además del inicio de las tareas viales sobre calle Mitre, donde ya se realizaron demoliciones, movimientos de suelo y mejoras de subrasante.

"Cada frente tiene sus propios desafíos. En Santo Tomé estamos resolviendo interferencias de servicios indispensables antes de pavimentar; en Santa Fe avanzamos con los hormigones y, sobre el puente, la superestructura crece semana tras semana", resumió Seghezzo.

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