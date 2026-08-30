El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias

Desde la secretaría de Protección Civil de la provincia resaltaron una serie de medidas que pueden desarrollarse antes de posibles eventos intensos

A la espera de que comience el trimestre en el que El Niño tendrá su fase más crítica , desde la Secretaría de Protección Civil de Santa Fe brindaron una serie de recomendaciones para los vecinos ante la llegada de potenciales lluvias más intensas de lo normal en la provincia.

"El vecino tiene un rol fundamental en la prevención ", destacó el titular de la Secretaría de Protección Civil provincial, Marcos Escajadillo , durante una conferencia de prensa realizada en Reconquista .

En primer lugar, marcó que se deben informar a través de medios de comunicación y canales oficiales sobre cómo se va desarrollando El Niño. Luego, señaló uno de los puntos más importantes: "Tiene que cuidar la vida de las personas, tanto la suya, como la del grupo familiar o los vecinos".

Residuos y tránsito

Escajadillo también hizo foco en dos cuestiones que pueden tomarse como menores pero que, en el marco de lluvias intensas, cobran especial relevancia: los residuos domiciliarios y el tránsito.

El funcionario señaló que durante los días en los que haya alertas por lluvias o tormentas intensas hay que dejar los residuos dentro del hogar hasta que las precipitaciones pasen.

"Es la causa más común de obstrucción de canales de drenaje y bocas de tormenta", explicó.

Por su parte, llamó a tener especial cuidado en jornadas en las que haya vigentes alertas meteorológicas si se debe realizar un viaje o traslado por las rutas.

"Si sé que tengo que desplazarme por las rutas, tengo que averiguar cómo está el tiempo. Las rutas tienen inconvenientes en algunos tramos y hay obras en otros. A veces, es mejor postergar o diferir los viajes", sostuvo.

Cabe recordar que el único pronóstico oficial para conocer el estado del tiempo es el que emite continuamente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Si bien existen muchas aplicaciones, incluso algunas que vienen preinstaladas en los celulares, la información que brinda el organismo oficial proviene de meteorólogos y estaciones meteorológicas instaladas y calibradas según estándares de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), ubicadas en los territorios sobre los que se desea conocer el estado del tiempo.

En tanto, Escajadillo pidió tomar medidas de prevención a la hora de limpiar techos para evitar obstrucciones.

"Siempre en las tormentas corremos a limpiar el techo, que es algo que podemos hacer un día de sol. Todo tiempo que destinemos a la prevención, siempre es bienvenido y va a resultar en una mejora para nuestra casa", afirmó.

A su vez, es importante destacar que luego de las lluvias se deben vaciar, limpiar y dejar boca abajo los recipientes que puedan acumular agua, ya que pueden convertirse en potenciales reservorios de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

Cómo se desarrollará El Niño

De acuerdo con la información brindada por los organismos nacionales especializados, el período crítico del fenómeno continúa siendo el último trimestre de 2026.

A comienzos de año, los pronósticos de los principales modelos meteorológicos del mundo mencionaron un evento durante el segundo semestre. A medida que transcurrió el tiempo, la ventana en la que potencialmente se desarrollará la fase más crítica de El Niño se fue clarificando.

Aunque todavía no puede determinarse con precisión si el evento será moderado, severo o muy severo, desde la provincia remarcan en cada comunicación oficial que se trabaja sobre escenarios críticos para anticiparse a cualquiera de esas situaciones.

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