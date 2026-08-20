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Los Leones derrotaron a Nueva Zelanda y avanzaron a la segunda fase del Mundial

El seleccionado argentino masculino de hockey Los Leones se impusieron por 7 a 1 ante Nueva Zelanda en el cierre del Grupo A de la Copa del Mundo de Hockey 2026 en Países Bajos

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2026 · 12:46hs
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El conjunto nacional superó a Nueva Zelanda y aseguró la clasificación a la siguiente etapa del certamen.

El conjunto nacional superó a Nueva Zelanda y aseguró la clasificación a la siguiente etapa del certamen.

Los Leones cerraron su participación en la fase de grupos del Mundial de hockey sobre césped 2026 con una contundente goleada por 7-1 ante Nueva Zelanda, en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. El seleccionado argentino, dirigido por Lucas Rey, logró así avanzar a la segunda ronda del certamen, donde integrará el grupo E y se enfrentará a Inglaterra e India. Tomás Domene fue la gran figura del conjunto argentino al marcar tres goles, mientras que Maico Casella, Bautista Capurro, Nicolás Keenan y Tadeo Marcucci también aportaron sus tantos para completar el categórico triunfo.

Goleada y clasificación de Los Leones

Los Leones vencieron por 7 a 1 a Nueva Zelanda en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen y aseguraron su clasificación a la segunda fase del Mundial 2026. Kane Russell abrió el marcador para el conjunto oceánico, pero Argentina reaccionó y logró revertir el resultado con una contundente actuación. Tomás Domene convirtió tres goles, Bautista Capurro marcó dos y Nicolás Keenan y Tadeo Marcucci completaron la goleada.

Durante los primeros diez minutos del primer cuarto, el encuentro tuvo un desarrollo de ida y vuelta, aunque Los Leones lograron controlar con solidez los avances de Nueva Zelanda. A los 10 minutos, el conjunto oceánico generó su primera llegada clara, pero Tomás Santiago respondió con una gran atajada. Dos minutos después, el árbitro sancionó un penal para Nueva Zelanda y Kane Russell lo cambió por gol para establecer el 1 a 0.

Argentina salió al segundo cuarto con una postura agresiva, decidida a imponerse y generar ataques de manera constante. A los 2 minutos, Los Leones consiguieron su primer córner corto. La defensa neozelandesa bloqueó la ejecución. A los 6 minutos, Argentina volvió a acercarse con peligro, aunque la defensa oceánica y su arquero evitaron el empate.

A los 7 minutos, tras otra buena acción ofensiva, Los Leones solicitaron el video referral en busca de un córner corto. La revisión confirmó la decisión inicial del árbitro y Argentina perdió su derecho a realizar nuevos pedidos. Luego de la salida desde el córner largo, una penetración argentina derivó en otro córner corto. La defensa de Nueva Zelanda volvió a responder, pero uno de los árbitros pidió la intervención del video umpire para revisar la acción. Después de observar las imágenes, se sancionó penal para Argentina y Tomás Domene lo cambió por gol para establecer el 1 a 1.

A los 10 minutos, una penetración de Tadeo Marcucci terminó en otro córner corto. Los Leones intentaron una jugada preparada, pero la defensa neozelandesa logró desactivarla. A los 12 minutos, Scott Boyde recibió una tarjeta verde y Nueva Zelanda quedó momentáneamente con un jugador menos. El marcador no volvió a modificarse y ambos equipos llegaron al descanso igualados 1 a 1.

A los 6 minutos del tercer cuarto, Thomas Habif recibió una tarjeta verde y Argentina quedó con diez jugadores. Pese a la inferioridad numérica, Los Leones lograron dar vuelta el encuentro a los 9 minutos: Bautista Capurro recibió dentro del área y definió de push para convertir el 2 a 1.

Con tres goles de Tom&aacute;s Domene, Los Leones festejaron en Amstelveen al conjunto neoceland&eacute;s.

Con tres goles de Tomás Domene, Los Leones festejaron en Amstelveen al conjunto neocelandés.

A los 11 minutos, Joseph Morrison recibió una tarjeta verde y Nueva Zelanda quedó con un jugador menos. Argentina aprovechó la superioridad numérica y, a los 13 minutos, consiguió otro córner corto. Tomás Domene ejecutó una potente arrastrada al ángulo y marcó un golazo para ampliar la ventaja a 3 a 1. Un minuto después, el conjunto oceánico dispuso de su primer córner corto del partido, pero la defensa argentina respondió de gran manera y evitó el descuento.

Los Leones mantuvieron su intensidad durante el último cuarto. A los 3 minutos, Argentina consiguió un nuevo córner corto y ejecutó una jugada preparada que Tadeo Marcucci transformó en el 4 a 1. A los 5 minutos, Joseph Morrison recibió su segunda tarjeta verde del encuentro.

Nueva Zelanda intentó descontar, pero el seleccionado argentino defendió con solidez y continuó buscando espacios para atacar de contragolpe. A los 7 minutos, Lucas Martínez asistió a Nicolás Keenan, quien culminó una gran acción ofensiva y convirtió el 5 a 1. Un minuto después, Los Leones dispusieron de otro córner corto, pero la ejecución fue contenida por el arquero neozelandés.

A los 10 minutos, Nueva Zelanda recibió una tarjeta amarilla para Charlie Morrison y también contó con un córner corto, nuevamente bien defendido por Argentina. A los 12 minutos, Maico Casella fue amonestado con tarjeta amarilla. En ese mismo minuto ingresó Nehuén Hernando en reemplazo de Tomás Santiago y tuvo sus primeros minutos en un Mundial de mayores.

Con Nueva Zelanda sin arquero para sumar un jugador de campo, Bautista Capurro aprovechó el arco vacío y convirtió el 6 a 1 a los 13 minutos. En la última acción del encuentro, Tomás Domene recuperó la bocha y marcó el 7 a 1 definitivo, completando su triplete personal y una actuación contundente del seleccionado argentino.

Con esta victoria, Los Leones cerraron sus partidos de la primera fase con seis puntos, producto de los triunfos frente a Japón y Nueva Zelanda y la derrota ante Países Bajos.

El seleccionado argentino integrará el Grupo E junto con los dos mejores equipos provenientes del Grupo D (Inglaterra e India) y el otro clasificado de su propia zona. Los Leones trasladarán a esta instancia el resultado obtenido frente al seleccionado neerlandés.

La ubicación definitiva de Argentina en el Grupo A (y por ende sus cruces específicos de arrastre) quedará formalmente establecida una vez que finalice el partido pendiente entre Países Bajos y Japón. Los dos primeros equipos del Grupo E avanzarán a las semifinales.

Los Leones Nueva Zelanda Mundial
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