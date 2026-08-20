Se modificó el horario del partido entre Unión y Sarmiento

Este jueves se confirmó el cambio de horario del partido que el Tate debe jugar ante el Kiwi en el 15 de Abril

El partido entre Unión y Sarmiento se jugará el viernes 28 a las 19.

Por la 7ª fecha del Torneo Clausura, Unión recibirá en el 15 de Abril a Sarmiento. El partido se jugará el viernes 28 y este jueves se confirmó el cambio de horario.

El encuentro entre el Tate y el Kiwi se había programado para las 21.15, pero finalmente se adelantará y comenzará a las 19.

Sin dudas que un horario más incómodo para los hinchas que trabajan en ese horario y se les complica más para asistir al estadio.

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Luego del partido mencionado, Unión volverá a jugar como local ante Instituto. Aún no está programado el día y el horario, pero la dirigencia rojiblanca solicitará que no sea el domingo 6 de septiembre.

Y esto tiene que ver con que entre el 3 y el 6 de septiembre se desarrollará la 10ª edición del Torneo Diego Barisone y la final de dicha competencia se disputará ese domingo en el 15 de Abril.