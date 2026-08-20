Por la 7ª fecha del Torneo Clausura, Unión recibirá en el 15 de Abril a Sarmiento. El partido se jugará el viernes 28 y este jueves se confirmó el cambio de horario.
Se modificó el horario del partido entre Unión y Sarmiento
Este jueves se confirmó el cambio de horario del partido que el Tate debe jugar ante el Kiwi en el 15 de Abril
Por Ovación
Se adelanta el partido entre Unión y Sarmiento
El encuentro entre el Tate y el Kiwi se había programado para las 21.15, pero finalmente se adelantará y comenzará a las 19.
Sin dudas que un horario más incómodo para los hinchas que trabajan en ese horario y se les complica más para asistir al estadio.
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Luego del partido mencionado, Unión volverá a jugar como local ante Instituto. Aún no está programado el día y el horario, pero la dirigencia rojiblanca solicitará que no sea el domingo 6 de septiembre.
Y esto tiene que ver con que entre el 3 y el 6 de septiembre se desarrollará la 10ª edición del Torneo Diego Barisone y la final de dicha competencia se disputará ese domingo en el 15 de Abril.