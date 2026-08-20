Alerta por estafa: una falsa publicidad de Iapos promete medicamentos gratis para robar datos por WhatsApp

Promesa engañosa: anuncia un "nuevo beneficio" de 100% de descuento gratis en todos los medicamentos y solicita "actualizar la cartilla médica". Iapos no otorga medicamentos al 100% de forma indiscriminada a través de redes sociales sin trámites de auditoría médica previa.

Mecanismo del engaño: pide enviar la palabra "CONSULTA" por WhatsApp o tocar el botón verde. Al hacer clic, redirige a una conversación con falsos operadores que solicitan códigos de verificación, datos personales o la descarga de aplicaciones maliciosas para tomar el control del celular o de cuentas bancarias.