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Alerta por estafa: una falsa publicidad de Iapos promete medicamentos gratis para robar datos por WhatsApp

Circula un anuncio engañoso en redes sobre 100% de cobertura. Buscan engañar a los afiliados de Iapos para apoderarse de cuentas

20 de agosto 2026 · 13:07hs
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Alerta por estafa: una falsa publicidad de Iapos promete medicamentos gratis para robar datos por WhatsApp

Alerta por estafa: una falsa publicidad de Iapos promete medicamentos gratis para robar datos por WhatsApp

Una peligrosa maniobra de phishing circula en redes sociales utilizando de forma ilegítima la imagen del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) de Santa Fe. La publicación promociona un falso beneficio de gratuidad total en medicamentos y deriva a los usuarios a un enlace de WhatsApp para concretar el robo de datos y cuentas.

Es una campaña publicitaria falsa (phishing/fraudulenta) que circula en redes sociales (como Facebook e Instagram) para engañar a los afiliados de Iapos y apoderarse de sus datos o cuentas de WhatsApp.

Análisis de la publicación falsa

  • Promesa engañosa: anuncia un "nuevo beneficio" de 100% de descuento gratis en todos los medicamentos y solicita "actualizar la cartilla médica". Iapos no otorga medicamentos al 100% de forma indiscriminada a través de redes sociales sin trámites de auditoría médica previa.

  • Mecanismo del engaño: pide enviar la palabra "CONSULTA" por WhatsApp o tocar el botón verde. Al hacer clic, redirige a una conversación con falsos operadores que solicitan códigos de verificación, datos personales o la descarga de aplicaciones maliciosas para tomar el control del celular o de cuentas bancarias.

  • Uso de la marca: utiliza el logotipo del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social de Santa Fe (Iapos) y los colores institucionales para generar confianza en la víctima, especialmente en adultos mayores y jubilados.

Modalidad del fraude

  • Contacto: el usuario interactúa con la publicidad o envía el mensaje de WhatsApp.

  • Ingeniería social: los estafadores piden números de documento, datos bancarios, o envían un enlace diciendo que es para "validar el trámite".

  • Robo de datos/cuentas: al ingresar al enlace o compartir códigos SMS recibidos en el teléfono, los ciberdelincuentes secuestran la cuenta de WhatsApp del usuario o acceden a sus aplicaciones financieras.

Recomendaciones para evitar la estafa

  • No ingresar al enlace de WhatsApp ni responder a esa publicidad.

  • No brindar códigos de seguridad, claves ni datos personales bajo ninguna circunstancia.

  • Canales oficiales de Iapos: cualquier gestión, trámite o consulta sobre medicamentos o cartilla médica se realiza exclusivamente a través de los canales formales:

    • Sitio web oficial: iaposantafe.gob.ar

    • Aplicación móvil oficial: Mi IAPOS

    • Centros de atención presenciales de la obra social.

Iapos WhatsApp medicamentos Facebook Instagram Santa Fe estafa
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