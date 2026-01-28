Uno Santa Fe | Ovación | Los Leones

Los Leones tiene plantel definido para jugar en la India

El head coach de Los Leones, Lucas Rey, confirmó el plantel que del 10 al 15 de febrero disputará la segunda ventana de la FIH Pro League en Rourkela, India.

28 de enero 2026 · 09:05hs
Rey confirmó la lista de jugadores que viajan a la India por una ventana de la FIH PRO League.

El cuerpo técnico de los Leones, encabezado por Lucas Rey, dio a conocer la nómina de jugadores convocados para disputar su segunda ventana de FIH Pro League 2025-26. El seleccionado celebrará cuatro partidos entre el 10 y el 15 de febrero ante India y Bélgica. El plantel viajará a Rourkela, India, para afrontar el primer compromiso oficial del año.

Los Leones para jugar la FIH Pro League en India

Lucas Rey, el entrenador de la selección masculina de hockey sobre césped, anunció este martes la lista de jugadores convocados para participar de la segunda ventana de FIH Pro League 2025-26 en la India. Los deportistas argentinos viajaran hasta la ciudad de Rourkela, ubicada en el este de India y capital de ese país. Allí competirán con la selección local y con Bélgica entre el 10 y 15 de febrero.

La delegación argentina iniciará el viaje el lunes 2 de febrero y la competencia se desarrollará desde el martes 10 al domingo 15. Los Leones enfrentarán en dos oportunidades a Bélgica y dos veces al conjunto local, con el objetivo de seguir sumando puntos en la tabla general.

Argentina debutó en la PRO League en diciembre pasado en Santiago del Estero, donde el equipo albiceleste se midió con Países Bajos y Pakistán, para sumar 11 puntos que lo ubican, al momento, en lo más alto de la tabla.

Tras el paso por India, el calendario de la Pro League para los Leones continuará en junio con la gira europea. Del 13 al 21, el seleccionado competirá en Londres ante el conjunto local y Australia, mientras que del 23 al 28 cerrará su participación en Berlín enfrentando al representativo anfitrión y a España. En esta ventana, Argentina se medirá con Bélgica el martes 10 de febrero, el jueves 12 lo hará con India. El viernes 13, otra vez con Bélgica, y el domingo 15 con India por última vez.

La nómina incluye a Tomás Santiago, Nehuén Hernando, Nicolás Della Torre, Iñaki Minadeo, Nicolás Cicileo, Facundo Zárate, Nicolás Rodríguez, Matías Rey, Thomas Habif, Tomas Ruiz, Joaquín Toscani, Nicolás Keenan y Tadeo Marcucci. También están en la lista Ignacio Ibarra, Maico Casella, Lucio Méndez Pin, Bautista Capurro, Lucas Toscani, Tomás Dómene, Lucas Martínez y Martin Ferreiro.

