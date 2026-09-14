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Colectivos en Santa Fe: las líneas que habían reducido sus servicios ya retoman sus recorridos con normalidad

La UTA Santa Fe informó que las líneas 2, 3, 8, 13, 16 y 18, junto al ramal azul de Continental, vuelven progresivamente a sus recorridos habituales.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

14 de septiembre 2026 · 18:36hs
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Servicio de colectivos. Las líneas 2

Servicio de colectivos. Las líneas 2, 3, 8, 13, 16, 18 y ramal azul de Continental retoman sus recorridos habituales.

La UTA Santa Fe informó que las líneas de colectivos que durante la tarde realizaron una retención parcial de los servicios ya comenzaron a retomar sus respectivos recorridos de manera normal.

La medida había afectado a las líneas 2 y 3 de Ersa Urbano, y a las líneas 8, 13, 16 y 18, correspondientes a las empresas Recreo y Autobuses.

También había adherido el servicio de la Empresa Continental, ramal azul, que conecta la ciudad de Santa Fe con Santo Tomé.

Desde el gremio comunicaron que las unidades ya están retomando progresivamente la prestación habitual, por lo que el servicio vuelve a normalizarse en las distintas líneas alcanzadas por la medida.

El reclamo de los choferes

La retención parcial se había dispuesto en el marco del conflicto que la UTA mantiene con las empresas de transporte, al que el gremio vinculó con múltiples incumplimientos patronales y el reclamo por la situación salarial de los trabajadores.

LEER MÁS: Colectivos en Santa Fe: empresarios advierten que no puede afrontar el aumento pedido por UTA y piden aportes a Provincia y Municipalidad

Los choferes vienen manteniendo además un estado de alerta y durante los últimos días se realizaron asambleas en las cabeceras de distintas líneas, lo que generó demoras y modificaciones en la prestación.

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Desde el sindicato no descartan nuevas acciones en el marco del conflicto, aunque cualquier eventual medida será comunicada oficialmente.

Una disputa que continúa

El conflicto salarial se desarrolla en un contexto de dificultades financieras planteadas por las empresas de transporte del interior.

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) viene advirtiendo sobre las dificultades para afrontar los compromisos salariales y reclamando mayor asistencia estatal ante la falta de subsidios nacionales destinados al transporte del interior.

Entre los planteos empresariales también aparece la necesidad de revisar los esquemas de compensación y asistencia que reciben los sistemas de transporte urbano.

Por el momento, sin embargo, las líneas alcanzadas por la retención retoman sus recorridos habituales, luego de la medida dispuesta durante la tarde.

LEER MÁS: Colectivos en Santa Fe: la UTA mantiene el alerta y no descarta nuevas medidas este viernes

Las líneas afectadas

Las líneas que habían reducido parcialmente su prestación fueron:

  • Línea 2 – Ersa Urbano

  • Línea 3 – Ersa Urbano

  • Línea 8 – Recreo y Autobuses

  • Línea 13 – Recreo y Autobuses

  • Línea 16 – Recreo y Autobuses

  • Línea 18 – Recreo y Autobuses

  • Ramal azul de Continental – Santa Fe/Santo Tomé

La UTA Santa Fe confirmó que todas estas prestaciones están retomando sus recorridos de forma normal.

colectivos Santa Fe líneas Servicios reclamo
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