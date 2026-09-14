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Deportivo Madryn perdió con Defensores de Belgrano y no pudo alejarse de Colón

Defensores de Belgrano se impuso como local por 2-1 ante Deportivo Madryn en el cierre de la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

14 de septiembre 2026 · 18:22hs
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Deportivo Madryn perdió con Defensores de Belgrano y no pudo alejarse de Colón

@ClubMadryn

Defensores de Belgrano se hizo fuerte en el Bajo Núñez y derrotó 2-1 a Deportivo Madryn, en el encuentro que le puso punto final a la fecha 29 de la Primera Nacional. El triunfo le permitió al conjunto local sumar oxígeno en la parte baja de la Zona A y, al mismo tiempo, representó un duro freno para las aspiraciones del elenco patagónico.

Alivio para Colón en la Primera Nacional

Madryn llegaba con la posibilidad de aprovechar la jornada para acercarse a los puestos de vanguardia, pero se encontró con un Defensores que salió decidido a imponer condiciones. El local consiguió sacar ventaja y obligó a su rival a remar desde atrás durante buena parte del encuentro.

La historia, sin embargo, tuvo un giro en el complemento. Deportivo Madryn modificó su postura, adelantó sus líneas y mostró otra actitud para intentar meterse nuevamente en partido. Esa reacción encontró premio a partir de un penal que dejó dudas y que Nazareno Solís se encargó de transformar en el descuento.

Con el 2-1, el conjunto patagónico recuperó expectativas y fue en busca del empate, aunque ya no pudo modificar el resultado. Defensores resistió el tramo final y terminó quedándose con tres puntos importantes para despegarse de la zona comprometida.

La derrota, además, tuvo un costo para Madryn en la parte alta de la tabla. El equipo no pudo aprovechar el tropiezo y quedó sin la posibilidad de recortar distancias con Deportivo Morón y Ferro, los dos protagonistas que comandan la Zona A. Así, el cierre de la fecha dejó sensaciones completamente opuestas: alivio para Defensores y una oportunidad perdida para el conjunto de Chubut.

Defensores de Belgrano Deportivo Madryn Primera Nacional
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