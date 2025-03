Los números de Scaloni en la Selección y su legado de cara al Mundial 2026

El éxito de Scaloni no solo se refleja en su cantidad de títulos, sino también en su rendimiento en partidos oficiales, donde dirigió 58 encuentros entre Mundial, Copas América, Eliminatorias y la Finalissima.

En estos compromisos, Argentina obtuvo 39 victorias, 13 empates y solo seis derrotas, con una efectividad del 75%, la segunda mejor de la historia detrás del 80% de Guillermo Stábile.

Si se desglosan sus resultados ante rivales específicos en competencias oficiales, Scaloni muestra superioridad contra casi todos:

+5 vs Bolivia y Perú.

+4 vs Chile.

+3 vs Venezuela, Ecuador y Uruguay.

+2 vs Canadá y Brasil.

+1 vs Qatar, Italia, México, Polonia, Australia, Croacia y Paraguay.

0 vs Colombia, Países Bajos y Francia.

-1 vs Arabia Saudita (único equipo que le ganó en una Copa del Mundo).

Si hay un aspecto en el que Scaloni fue implacable, es en los duelos de eliminación directa. Desde 2019, dirigió 14 partidos mano a mano y ganó 13, perdiendo solo ante Brasil en la Copa América 2019.

Desde entonces, Argentina ganó todos los cruces directos, incluyendo la final del Mundial 2022 y las definiciones por penales ante Países Bajos, Francia, Colombia y Ecuador.

Los partidos mano a mano de Scaloni en la Selección

Copa América 2019: 2-0 vs Venezuela, 0-2 vs Brasil, 2-1 vs Chile.

Copa América 2021: 3-0 vs Ecuador, 1-1 (3-2p) vs Colombia, 1-0 vs Brasil.

Finalissima 2022: 3-0 vs Italia.

Mundial 2022: 2-1 vs Australia, 2-2 (4-3p) vs Países Bajos, 3-0 vs Croacia, 3-3 (4-2p) vs Francia.

Copa América 2024: 1-1 (4-2p) vs Ecuador, 2-0 vs Canadá, 1-0 vs Colombia.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, la Selección Argentina llegará como una de las grandes candidatas con la intención de retener el título. Scaloni logró consolidar un equipo que combina jerarquía, solidez y mentalidad ganadora, con Lionel Messi como líder y una base de jugadores que ya demostraron su capacidad en momentos de máxima exigencia.

Si bien el desafío será enorme, la Albiceleste cuenta con un récord y un estilo de juego que la posicionan como uno de los equipos más temidos. Scaloni ya es una leyenda del fútbol argentino, pero su historia aún tiene capítulos por escribir.