Los Pumas 7`s afrontarán con expectativas el Seven de Hong Kong

El seleccionado de juego reducido, Los Pumas 7`s, debutará en la madrugada del viernes ante Canadá en el Seven de Hong Kong

Luego de la consagración en Vancouver hace poco menos de un mes, Los Pumas 7´s se adaptan al vertiginoso camino del circuito mundial del World Rugby Sevens Series (WRSS) y ya tienen la mente puesta en un nuevo objetivo. Desde el viernes 31 de marzo hasta el domingo 2 de abril disputarán la octava etapa del Seven en Hong Kong y será la segunda presentación en el país asiático en lo que va de la temporada ya que fue la escala inaugural a comienzos de noviembre del año pasado en la que el conjunto argentino finalizó en la quinta posición.

El equipo nacional contará con tres cambios en relación al Seven de Vancouver, ya que por una úlcera Tobías Wade quedó al margen de la competencia y en su lugar ingresa Tomás Lizazú, que vuelve a integrar el plantel tras cuatro meses, cuando disputó, justamente, la primera etapa de la temporada en Hong Kong. Además, Alejo Lavayén y Santiago Vera Feld retornan al equipo tras una tendinitis rotuliana derecha y un golpe en la cabeza, respectivamente.

En el Seven de Hong Kong, Los Pumas 7’s competirán en la Zona A con Canadá, Samoa y Fiji. El líder del ranking mundial es Nueva Zelanda (120 unidades), mientras que el conjunto argentino se encuentra en el segundo lugar, con 108 puntos; detrás se encolumnan Francia (95 puntos), Fiji (94), Australia (94), Samoa (89), Sudáfrica (89), Irlanda (83) y Estados Unidos (81).

Los horarios y el ordenamiento de los partidos de la Argentina en el Seven de Hong Kong son los siguientes: el viernes 31 de marzo, a las 4.52, Los Pumas Seven jugarán frente a Canadá, y el sábado 1º de abril, a la 1.16, con Samoa, y con Fijo lo hará a las 5.37. Ante Canadá, Argentina viene de ganarle por 24 a 19 por la fase de grupos del Seven de Sydney, ante Samoa triunfo 19 a 12 en cuartos de final de oro en Los Angeles.

El plantel argentino estará integrado por los siguientes jugadores: Santiago Álvarez Fourcade, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Alejo Lavayén, Tomás Lizazú. Marcos Moneta, Matías Osadczuk. Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.