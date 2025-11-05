Los Pumas 7's arrancaron la preparación en Casa Pumas

Los Pumas 7's iniciaron una concentración para la próxima temporada del circuito mundial, cuya primera etapa será el 29 y 30 de noviembre en Dubai.

Los Pumas 7's comenzaron a prepararse para la próxima temporada del circuito mundial

Los Pumas 7’s iniciará este lunes una concentración nacional que se extenderá hasta el próximo 14 de noviembre con el objetivo de prepararse de cara a la temporada 2025/26 del circuito SVNS Series, en la cual deberán defender su condición de bicampeones.

El head coach, Santiago Gómez Cora, citó a 22 jugadores más cuatro invitados para realizar esta preparación en el predio Casa Puma, ubicado en la localidad bonaerense de Ingeniero Machwitz, según se consignó en un comunicado difundido por la UAR.

El objetivo del entrenador es definir el plantel que viajará el 21 de noviembre a Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, donde se celebrará la primera etapa del circuito mundial. El seleccionado argentino de esta especialidad disputará el Seven de Dubai el sábado 29 y domingo 30 de noviembre y tendrá un muy exigente grupo de cara al debut.

Los Pumas 7’s integrará la Zona A junto con Sudáfrica, Francia y Fiji, mientras que en la Zona B estarán Nueva Zelanda, España, Australia y Gran Bretaña. El sábado 29 de noviembre, Argentina se medirá a las 6.10 frente a Fiji, posteriormente lo hará a las 9.38 ante Francia, y cerrará a las 13.34 ante Sudáfrica.

El plantel que comenzó la preparación en la Concentración Nacional es el siguiente: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Gino Dicapua, Joaquín Dragotto, Sebastián Dubuc, Mateo Fossati, Luciano González, Matteo Graziano, Fabricio Griffo, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Jerónimo Sorondo, Gonzalo Tapia, Santiago Vera Feld y Santiago Zangara. Como invitados fueron convocados Ryan Itzcovtz, Baltazar Jabornisky, Valentín Rebuffi y Justo Pirán.

Calendario del World Seven Series

29 y 30 de noviembre de 2025- Seven de Dubai

6 y 7 de diciembre de 2025 - Seven de Ciudad del Cabo

31 de enero y 1° de febrero de 2026 - Seven de Singapur

7 y 8 de febrero de 2026 - Seven Australia (ciudad a confirmar)

7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver

14 y 15 de marzo de 2026 - Seven Estados Unidos (ciudad a confirmar)