Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas 7's

Los Pumas 7's arrancaron la preparación en Casa Pumas

Los Pumas 7's iniciaron una concentración para la próxima temporada del circuito mundial, cuya primera etapa será el 29 y 30 de noviembre en Dubai.

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2025 · 08:48hs
Los Pumas 7s comenzaron a prepararse para la próxima temporada del circuito mundial

Los Pumas 7's comenzaron a prepararse para la próxima temporada del circuito mundial

Los Pumas 7’s iniciará este lunes una concentración nacional que se extenderá hasta el próximo 14 de noviembre con el objetivo de prepararse de cara a la temporada 2025/26 del circuito SVNS Series, en la cual deberán defender su condición de bicampeones.

El head coach, Santiago Gómez Cora, citó a 22 jugadores más cuatro invitados para realizar esta preparación en el predio Casa Puma, ubicado en la localidad bonaerense de Ingeniero Machwitz, según se consignó en un comunicado difundido por la UAR.

El objetivo del entrenador es definir el plantel que viajará el 21 de noviembre a Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, donde se celebrará la primera etapa del circuito mundial. El seleccionado argentino de esta especialidad disputará el Seven de Dubai el sábado 29 y domingo 30 de noviembre y tendrá un muy exigente grupo de cara al debut.

Los Pumas 7’s integrará la Zona A junto con Sudáfrica, Francia y Fiji, mientras que en la Zona B estarán Nueva Zelanda, España, Australia y Gran Bretaña. El sábado 29 de noviembre, Argentina se medirá a las 6.10 frente a Fiji, posteriormente lo hará a las 9.38 ante Francia, y cerrará a las 13.34 ante Sudáfrica.

El plantel que comenzó la preparación en la Concentración Nacional es el siguiente: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Gino Dicapua, Joaquín Dragotto, Sebastián Dubuc, Mateo Fossati, Luciano González, Matteo Graziano, Fabricio Griffo, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Jerónimo Sorondo, Gonzalo Tapia, Santiago Vera Feld y Santiago Zangara. Como invitados fueron convocados Ryan Itzcovtz, Baltazar Jabornisky, Valentín Rebuffi y Justo Pirán.

Calendario del World Seven Series

29 y 30 de noviembre de 2025- Seven de Dubai

6 y 7 de diciembre de 2025 - Seven de Ciudad del Cabo

31 de enero y 1° de febrero de 2026 - Seven de Singapur

7 y 8 de febrero de 2026 - Seven Australia (ciudad a confirmar)

7 y 8 de marzo de 2026 - Seven de Vancouver

14 y 15 de marzo de 2026 - Seven Estados Unidos (ciudad a confirmar)

Los Pumas 7's Dubai Santiago Gómez Cora
Noticias relacionadas
se viene una jornada llena de actividad en la europa league

Se viene una jornada llena de actividad en la Europa League

se confirmaron los arbitros para las semifinales del reducido de la primera nacional

Se confirmaron los árbitros para las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

colapinto vibra con interlagos: el piloto argentino que vuelve a sentirse en casa

Colapinto vibra con Interlagos: el piloto argentino que vuelve a sentirse "en casa"

fervor en interlagos: se prepara un banderazo para apoyar a franco colapinto

Fervor en Interlagos: se prepara un banderazo para apoyar a Franco Colapinto

Lo último

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Último Momento
Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Aumento de casos de coqueluche en Santa Fe: Vemos un descenso en el cumplimiento del calendario de vacunación

Aumento de casos de coqueluche en Santa Fe: "Vemos un descenso en el cumplimiento del calendario de vacunación"

Superclásico: los árbitros que podrían dirigir el Boca-River

Superclásico: los árbitros que podrían dirigir el Boca-River

Ovación
Madelón: Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central

Madelón: "Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central"

Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Quedaron definidos los horarios para la jornada final del Regional

Quedaron definidos los horarios para la jornada final del Regional

Fervor en Interlagos: se prepara un banderazo para apoyar a Franco Colapinto

Fervor en Interlagos: se prepara un banderazo para apoyar a Franco Colapinto

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos