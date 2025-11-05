Arranca la última fecha del Clausura Norberto Serenotti

Los dos equipos de San Justo, que afrontan en paralelo el Regional Amateur, adelantan sus compromisos de la fecha 11 del Clausura liguista.

Este miércoles en Recreo y con dos adelantos se abre el telón para la última fecha de la Fase Regular del Clausura Norberto Serenotti de la élite de la Liga Santafesina: La Vizcachera recibe al Conquistador y el azulgrana será anfitrión del último campeón. El resto de la fecha donde se definen las clasificaciones a Playoffs va el sábado en horario normal.

Estos adelantos se deben a que Colón de San Justo y Sanjustino están disputando en paralelo el Torneo Regional Federal Amateur. En el caso del Conquistador, en el Mercedes Alesso de Bieler, viene de imponerse a Central San Javier por 2 a 1 con tantos de Matias Fantín y Lautaro Fagioli, mientras que Francisco Maurino había igualado el marcador transitoriamente para los sanjavierinos.

Por su parte, en el predio Sur de Laguna Paiva, Sanjustino le ganaba a Alumni de dicha localidad por 1 a 0 con el gol de Matías Benegas pero, sobre el cierre del juego, Joaquín Borgogno equilibró las acciones para el anfitrión. Por lo que el Matador igualó 1 a 1.

Los dirigidos por Miguel Ángel Restelli vienen de imponerse en el clásico a Sanjustino la semana pasada por 3 a 0. Los goles para el elenco rojiblanco fueron convertidos por Maximiliano Melgratti, Claudio Albarracín y Lautaro Fagioli. Colón de San Justo es el líder de la Zona 1, mientras que Sanjustino es escolta del puntero Sportivo Guadalupe en la Zona 2.

Vale destacar que por el momento lograron la clasificación a cuartos, Colón de San Justo y Sportivo Guadalupe, mientras que lograron el pasaje a octavos Unión de Santa Fe, Ciclón Racing, Sanjustino y La Perla del Oeste. Ya no tienen posibilidades de lograr las clasificación Newell´s, Ciclón Norte, Vecinal Gálvez de Sauce Viejo, Nobleza de Recreo y Juventud Unida de Candioti.

-Torneo Clausura Norberto Serenotti

-Programación 11° fecha (última):

Miércoles 5 de noviembre

19.00 Reserva – 21.00 Primera

Deportivo Nobleza – Colón de San Justo

19.30 Reserva – 21.30 Primera

La Perla del Oeste – Sanjustino

Colón de San Justo.jpg El líder de la Zona 1, y clasificado a cuartos, Colón de San Justo, se medirá con Nobleza en Recreo.

-Sábado 8 de noviembre: (16hs)

-Zona 1: Ciclón Racing con Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima con Universidad, Independiente con Unión, Juventud Unida con Pucará.

-Zona 2: Cosmos con Náutico El Quillá, Vecinal Gálvez con Colón, Ciclón Norte con Sportivo Guadalupe, Academia Cabrera con Nacional, Newell's con La Salle Jobson.

-Interzonal: Academia Cabrera con Nacional.

- Posiciones:

- Zona 1: Colón de San Justo 28, Unión 19, Ciclón Racing 18, Gimnasia y Esgrima e Independiente 16, Universidad 14, Ateneo Inmaculada y Pucará 13, Academia Cabrera 11, Deportivo Nobleza 7, Juventud Unida de Candioti 3.

- Zona 2: Sportivo Guadalupe 22, Sanjustino 19, La Perla del Oeste 18, El Quillá 16, La Salle Jobson 15, Colón 14, Cosmos 13, Nacional 12, Newell's 10, Ciclón Norte 9 y Vecinal Gálvez 6.

En cuanto al Torneo Clausura de Primera B Griselda Weimer, se disputará el encuentro que se había oportunamente postergado correspondiente a la tercera fecha de la Zona Repechaje. A partir de las 21.30, en el estadio Japo Acevedo, ubicado a la vera de la ruta nacional 168, El Pozo recibirá la visita de Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines.

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: Los Canarios y Atenas de Santo Tomé 16, Los Piratitas 15, El Pozo y Los Juveniles 14; Deportivo Agua y Don Salvador 11, Atlético Arroyo Leyes 9, Loyola 4 y Defensores de Peñaloza 1.