Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Arranca la última fecha del Clausura Norberto Serenotti

Los dos equipos de San Justo, que afrontan en paralelo el Regional Amateur, adelantan sus compromisos de la fecha 11 del Clausura liguista.

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2025 · 08:46hs
En Recreo Sur

En Recreo Sur, Sanjustino visitará al duro La Perla del Oeste.

Este miércoles en Recreo y con dos adelantos se abre el telón para la última fecha de la Fase Regular del Clausura Norberto Serenotti de la élite de la Liga Santafesina: La Vizcachera recibe al Conquistador y el azulgrana será anfitrión del último campeón. El resto de la fecha donde se definen las clasificaciones a Playoffs va el sábado en horario normal.

Estos adelantos se deben a que Colón de San Justo y Sanjustino están disputando en paralelo el Torneo Regional Federal Amateur. En el caso del Conquistador, en el Mercedes Alesso de Bieler, viene de imponerse a Central San Javier por 2 a 1 con tantos de Matias Fantín y Lautaro Fagioli, mientras que Francisco Maurino había igualado el marcador transitoriamente para los sanjavierinos.

Por su parte, en el predio Sur de Laguna Paiva, Sanjustino le ganaba a Alumni de dicha localidad por 1 a 0 con el gol de Matías Benegas pero, sobre el cierre del juego, Joaquín Borgogno equilibró las acciones para el anfitrión. Por lo que el Matador igualó 1 a 1.

Los dirigidos por Miguel Ángel Restelli vienen de imponerse en el clásico a Sanjustino la semana pasada por 3 a 0. Los goles para el elenco rojiblanco fueron convertidos por Maximiliano Melgratti, Claudio Albarracín y Lautaro Fagioli. Colón de San Justo es el líder de la Zona 1, mientras que Sanjustino es escolta del puntero Sportivo Guadalupe en la Zona 2.

Vale destacar que por el momento lograron la clasificación a cuartos, Colón de San Justo y Sportivo Guadalupe, mientras que lograron el pasaje a octavos Unión de Santa Fe, Ciclón Racing, Sanjustino y La Perla del Oeste. Ya no tienen posibilidades de lograr las clasificación Newell´s, Ciclón Norte, Vecinal Gálvez de Sauce Viejo, Nobleza de Recreo y Juventud Unida de Candioti.

-Torneo Clausura Norberto Serenotti

-Programación 11° fecha (última):

Miércoles 5 de noviembre

19.00 Reserva – 21.00 Primera

Deportivo Nobleza – Colón de San Justo

19.30 Reserva – 21.30 Primera

La Perla del Oeste – Sanjustino

Colón de San Justo.jpg
El líder de la Zona 1, y clasificado a cuartos, Colón de San Justo, se medirá con Nobleza en Recreo.

El líder de la Zona 1, y clasificado a cuartos, Colón de San Justo, se medirá con Nobleza en Recreo.

-Sábado 8 de noviembre: (16hs)

-Zona 1: Ciclón Racing con Ateneo Inmaculada, Gimnasia y Esgrima con Universidad, Independiente con Unión, Juventud Unida con Pucará.

-Zona 2: Cosmos con Náutico El Quillá, Vecinal Gálvez con Colón, Ciclón Norte con Sportivo Guadalupe, Academia Cabrera con Nacional, Newell's con La Salle Jobson.

-Interzonal: Academia Cabrera con Nacional.

- Posiciones:

- Zona 1: Colón de San Justo 28, Unión 19, Ciclón Racing 18, Gimnasia y Esgrima e Independiente 16, Universidad 14, Ateneo Inmaculada y Pucará 13, Academia Cabrera 11, Deportivo Nobleza 7, Juventud Unida de Candioti 3.

- Zona 2: Sportivo Guadalupe 22, Sanjustino 19, La Perla del Oeste 18, El Quillá 16, La Salle Jobson 15, Colón 14, Cosmos 13, Nacional 12, Newell's 10, Ciclón Norte 9 y Vecinal Gálvez 6.

En cuanto al Torneo Clausura de Primera B Griselda Weimer, se disputará el encuentro que se había oportunamente postergado correspondiente a la tercera fecha de la Zona Repechaje. A partir de las 21.30, en el estadio Japo Acevedo, ubicado a la vera de la ruta nacional 168, El Pozo recibirá la visita de Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines.

Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: Los Canarios y Atenas de Santo Tomé 16, Los Piratitas 15, El Pozo y Los Juveniles 14; Deportivo Agua y Don Salvador 11, Atlético Arroyo Leyes 9, Loyola 4 y Defensores de Peñaloza 1.

Clausura San Justo Recreo
Noticias relacionadas
platense empato sobre la hora con sarmiento y lo complico con el descenso

Platense empató sobre la hora con Sarmiento y lo complicó con el descenso

belgrano y tigre, un mano a mano trascendental para la clasificacion en el clausura

Belgrano y Tigre, un mano a mano trascendental para la clasificación en el Clausura

gimnasia (lp) le dio otro cachetazo a river en el monumental y se despega en los promedios

Gimnasia (LP) le dio otro cachetazo a River en el Monumental y se despega en los promedios

godoy cruz y san martin (j) empataron y no encuentran alivio en la lucha por no descender

Godoy Cruz y San Martín (J) empataron y no encuentran alivio en la lucha por no descender

Lo último

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Último Momento
Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Se dio a conocer la camiseta que utilizará la Selección argentina en el Mundial 2026

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Santa Fe tuvo en octubre uno de los meses con más donantes de órganos de su historia

Aumento de casos de coqueluche en Santa Fe: Vemos un descenso en el cumplimiento del calendario de vacunación

Aumento de casos de coqueluche en Santa Fe: "Vemos un descenso en el cumplimiento del calendario de vacunación"

Superclásico: los árbitros que podrían dirigir el Boca-River

Superclásico: los árbitros que podrían dirigir el Boca-River

Ovación
Madelón: Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central

Madelón: "Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central"

Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Unión busca sellar su pase en casa: todo lo que hay que saber para ir al 15 de Abril

Quedaron definidos los horarios para la jornada final del Regional

Quedaron definidos los horarios para la jornada final del Regional

Fervor en Interlagos: se prepara un banderazo para apoyar a Franco Colapinto

Fervor en Interlagos: se prepara un banderazo para apoyar a Franco Colapinto

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos