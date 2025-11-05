Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia se metieron en semifinales Almagro A le ganó Rivadavia por 82-61, y Gimnasia superó a Banco por 95-64, ambos como visitante, y son semifinalistas del Oficial Prefederal. Por Ovación 5 de noviembre 2025 · 07:32hs

ASB

Almagro A y Gimnasia, ganadores de sus respectivas zonas en la fase regular, se clasificaron a las semifinales del Torneo Prefederal, al eliminar a Rivadavia y Banco, respectivamente.

En el caso de los esperancinos, aguardan este miércoles su rival con el tercer duelo entre Alma Juniors y Unión B.

Por su parte, los Mensanas deberán esperar hasta el jueves, pues Unión A superó a Sanjustino y forzó un desempate en el Cuna de Matadores. TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 2 Lunes 3 de noviembre Unión B (1) 66 - Alma Juniors (1) 45 image Martes 4 de noviembre Banco Provincial (0) 64 (Manuel Spreafico 18) - Gimnasia (2) 95 (Tomás Gómez 15) Rivadavia Juniors (0) 61 (Mauro Natta 20) - Almagro A (2) 82 (Leonardo Strack 23) Unión A (1) 86 (Matías Reynoso 14) - Sanjustino (1) 79 (Edgardo Torne 15) image TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 3 Miércoles 5 de noviembre 21.30 Alma Juniors (1) vs. Unión B (1) Jueves 6 de noviembre 21.30 Sanjustino (1) vs. Unión A (1) Fuente: ASB