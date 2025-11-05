Almagro A y Gimnasia, ganadores de sus respectivas zonas en la fase regular, se clasificaron a las semifinales del Torneo Prefederal, al eliminar a Rivadavia y Banco, respectivamente.
Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia se metieron en semifinales
Almagro A le ganó Rivadavia por 82-61, y Gimnasia superó a Banco por 95-64, ambos como visitante, y son semifinalistas del Oficial Prefederal.
En el caso de los esperancinos, aguardan este miércoles su rival con el tercer duelo entre Alma Juniors y Unión B.
Por su parte, los Mensanas deberán esperar hasta el jueves, pues Unión A superó a Sanjustino y forzó un desempate en el Cuna de Matadores.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 2
Lunes 3 de noviembre
Unión B (1) 66 - Alma Juniors (1) 45
Martes 4 de noviembre
Banco Provincial (0) 64 (Manuel Spreafico 18) - Gimnasia (2) 95 (Tomás Gómez 15)
Rivadavia Juniors (0) 61 (Mauro Natta 20) - Almagro A (2) 82 (Leonardo Strack 23)
Unión A (1) 86 (Matías Reynoso 14) - Sanjustino (1) 79 (Edgardo Torne 15)
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 3
Miércoles 5 de noviembre
21.30 Alma Juniors (1) vs. Unión B (1)
Jueves 6 de noviembre
21.30 Sanjustino (1) vs. Unión A (1)
