Los Pumas 7´s cayeron en la final del Seven de los Ángeles ante Nueva Zelanda

Los Pumas 7´s se quedaron con la medalla de Plata luego de caer en la final ante Nueva Zelanda por 22 a 12 en el Seven de los Ángeles

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas '7, se instaló en la final del torneo de Los Ángeles, Estados Unidos, sexta etapa del circuito mundial de la disciplina, pero en esa instancia el oro fue para Nueva Zelanda, que lo derrotó por 22-12 en el encuentro decisivo. El conjunto argentino obtuvo la medalla Nº 38 de su historia en el circuito mundial, y la Nº 13 de Plata.

Se viene una nueva etapa del Circuito de Seven con la presencia de Los Pumas 7´s

Otra de las noticias destacadas de la última jornada del certamen fue el logro de Luciano González, que anotó su try Nº 100 con la camiseta nacional (lo consiguió al marcar ante Samoa). González es el tercer jugador argentino en llegar a esa cifra extraordinaria, detrás de Santiago Gómez Cora (230 tries) y de Franco Sábato (129 tries).

En el estadio Dignity Health Sports Park de la ciudad de Carson, estado de California, el equipo conducido por Santiago Gómez Cora sumó previamente su segundo triunfo consecutivo para meterse en una definición de certamen, tal como ocurrió en enero pasado en Hamilton, cuando se clasificó campeón al doblegar justamente a su verdugo del domingo, el local Nueva Zelanda, por 14-12.

En la final, Nueva Zelanda arrancó mejor y en su primer ataque a fondo llegó al try por intermedio de Moses Leo. Los Hombres de Negro demostraron ser sumamente efectivos en esa primera mitad y con un doblete de Leroy Carter, se fueron al descanso 17-0 arriba. En el segundo período, Los Pumas 7’s mostraron signos de recuperación y achicaron diferencias con los tries de Tobías Wade y Agustín Fraga para dejar el tanteador 17-12.

image.png Los Pumas ´7 perdieron la final en el Seven de los Ángeles ante Nueva Zelanda por 22 a 12, y se adjudicaron la medalla de plata.

Pero cuando parecía que podía llegar la remontada argentina, los All Blacks 7’s tuvieron su revancha de lo ocurrido en Hamilton, y con un try de Brady Rush en los instantes finales, sentenciaron el resultado y festejaron un nuevo título en el circuito.

Para el encuentro decisivo ante los neozelandeses, el head coach Santiago Gómez Cora dispuso el siguiente equipo: Santiago Álvarez Fourcade, Luciano González, Rodrigo Isgró; Gastón Revol, Matías Osadczuk (capitán), Marcos Moneta y Joaquín Pellandini; luego ingresaron Germán Schulz, Mateo Graziano, Tobías Wade y Alejo Lavayén.

La actividad para el seleccionado argentino en el WRSS continuará dentro de una semana, en el Seven de Vancouver (3 al 5 de marzo). En suelo canadiense, Los Pumas 7’s defenderán el título obtenido la temporada pasada, cuando vencieron en la final a Fiji. Argentina integrará el Grupo B y enfrentará a Sudáfrica, Francia y Japón.

A primera hora, el conjunto albiceleste superó a Samoa por 19-12, en uno de los cruces de cuartos de final. Los Pumas '7, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, apoyaron cuatro tries en el éxito ante los fijianos.