Los Pumas 7´s comenzaron con un triunfo en el Seven de Sydney

En el primer cotejo de la quinta etapa del World Seven Series que se desarrolla en Australia, Los Pumas lograron imponerse a Canadá por 24 a 19

Los Pumas Seven debutaron en Sydney con una victoria ante el seleccionado de Canadá.

Lejos quedó la coronación en Hamilton para Los Pumas que pusieron primera en el Seven de Sydney con un ajustado triunfo 24-19 ante Canadá por el Grupo A. Gran Bretaña será el segundo escollo nacional en tierras australianas para encaminar la ansiada clasificación a Cuartos de Final Oro. La mala noticia antes de comenzar el encuentro fue la lesión de Matías Osadczuk. El jugador surgido en SITAS sufrió el desgarro de su isquiotibial derecho y se perderá el resto del fin de semana.

Por su parte, Gastón Revol marcó un récord en el Rugby Seven mundial tras disputar el partido ante Canadá y participar en una nueva etapa. Con 93 torneos jugados, igualó la cifra de James Rodwell, jugador de Inglaterra, que jugó entre 2008 y 2019. Revol (36 años) debutó en Los Pumas 7’s el 23 de mayo de 2009, en el empate ante Portugal (21-21) en el Seven de Londres, y en estos 14 años vistiendo la camiseta nacional, el Nº 9 suma 428 caps, marcó 59 tries y 975 puntos.