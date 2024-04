Los Pumas 7's no tuvieron un buen comienzo en Hong Kong

En la jornada inicial del Seven de Hong Kong, Los Pumas 7´s fueron derrotados por Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Es una constante que se repite de manera inexorable. El primer paso siempre resulta dificultoso, y si bien en muchas situaciones se logró resolver la adversidad, esta vez no fue posible. El debut de Los Pumas 7’s en el Seven de Hong Kong, sexta y penúltima escala del SVNS 2024, tuvo un registro negativo con un saldo de dos derrotas.

En la primera función de la jornada inaugural, el conjunto nacional cayó frente a los Estados Unidos (por 14-10), rival con el que no perdía desde el 14 de abril de 2019 en los cuartos de final del Seven de Singapur (por 10-12). En el historial de 61 partidos con los norteamericanos, el conjunto de nuestro país cosechó 35 éxitos, 25 derrotas y un empate, y llevaba una secuencia de nueve triunfos seguidos.

Y después del sinsabor del primer acto, los dirigidos por Santiago Gómez Cora y Leonardo Gravano fueron superados por Nueva Zelanda por 22-0 (parcial de 7-0). De esta manera, por primera vez en la temporada, el seleccionado argentino sufrió dos derrotas consecutivas, algo que complica la posibilidad de acceder al cuadro de los cuartos de final por el Oro como uno de los dos mejores terceros.

Una jornada con saldo desfavorable

En el comienzo de la rueda eliminatoria, en el otro duelo del grupo de la Argentina, Nueva Zelanda superó a Gran Bretaña por 12-7, con tries de Brady Rush y de Tepaea Cook Savage (también aportó una conversión), y después Estados Unidos se impuso a Gran Bretaña por 26-14. Con estos resultados, los neozelandeses y los norteamericanos aseguraron su pasaje a los cuartos de final por el Oro.

En el tercero y último compromiso de la etapa regular de la Zona B, Los Pumas 7’s se medirán mañana (sábado 6 de abril), a la 1:11 de nuestro país, con Gran Bretaña. Y para avanzar a los cuartos de final, la selección argentina (sumó un punto bonus ante los norteamericanos y tiene una diferencia de -26 tantos) deberá vencer por amplio margen a Gran Bretaña.

Los Pumas 7's.jpg La acción para Los Pumas 7's continuará el sábado a la 1.11 de la madrugada ante Gran Bretaña. gentileza prensa UAR

En la caída del telón del primer día de competencia en Hong Kong, las posiciones de la Zona B quedaron con Nueva Zelanda y Estados Unidos en la vanguardia y ya clasificados (ambos con 6 unidades), y detrás Gran Bretaña (diferencia de -17) y la Argentina (diferencia de tantos de -26), ambos con un punto. En el caso de no lograr quedar entre los ocho mejores, Los Pumas 7’s deberán luchar por el noveno puesto.

Detalles de las dos derrotas en Hong Kong

En su presentación, el seleccionado argentino se encontró con la adversidad a segundos del kick-off, porque Marcos Moneta se golpeó el tobillo derecho y mientras era atendido, el veloz Perry Baker se escapó hasta el in-goal (0-7). Primer cimbronazo. Luego, en una situación de franco ataque argentino, Perry Baker interceptó un pase y corrió toda la cancha para apoyar por segunda vez debajo de los palos. Con los aciertos de Steve Tomasin, el equipo norteamericano se puso rápidamente 14-0 en ventaja.

Rodrigo Isgró descontó antes del descanso (5-14), pero los Eagles frustraron todos los intentos de los argentinos, a pesar de que Agustín Fraga rompió un par de tackles y anotó una segunda conquista (10-14).Los tries los apoyaron el mendocino Rodrigo Isgró (así llegó a las 60 conquistas en el circuito mundial) y Agustín Fraga.

En el segundo partido del Seven de Hong Kong, no hubo resquicios para doblegar la consistencia de los neozelandeses, que rápidamente impusieron distancia con el try de Fehi Fineanganofo. Durante el primer tiempo, dos errores consecutivos de Moses Leo dejó el parcial 7-0 en favor de los Hombres de Negro. En el reinicio de las acciones, Moses Leo se reivindicó con su conquista, y la victoria se selló con las anotaciones de Tone NG Shiu y de Codemeru Vai (22-0).