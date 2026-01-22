Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas 7's tienen plantel confirmado para Perth y Singapur

El head coach de Los Pumas 7's, Santiago Gómez Cora, definió la lista para las dos próximas competencias del circuito internacional de la especialidad.

22 de enero 2026 · 08:52hs
Se definió el plantel de Los Pumas 7´s para Singapur y Perth.

Tras jugar un torneo en Mar del Plata y cerrar la preparación en Pinamar, el head coach del seleccionado argentino, Los Pumas 7's, Santiago Gómez Cora, definió la lista para las dos próximas competencias del circuito internacional de la especialidad. "La idea es darle rodaje a los jugadores nuevos", señaló el entrenador.

Singapur y Perth, los próximos destinos de Los Pumas 7’s

Tras el título logrado en el Súper Seven de Mar del Plata y el cariño enorme del público como combustible de cara a lo que queda de temporada, Los Pumas 7’s ya conocen el plantel que viajará primero a Singapur (31 de enero y 1° de febrero) y luego a Perth (7 y 8 de febrero) en lo que será la tercera y cuarta etapa, respectivamente, del Circuito Mundial 2025/2026.

Santiago Gómez Cora, head coach del seleccionado, se refirió en primera instancia a su paso por la costa atlántica argentina: “Tomamos la decisión de ir con el primer equipo a Mar del Plata en base a resultados. Después de haber hecho un diagnóstico tras la primera gira, nos faltó rodaje en los jugadores nuevos, algo que nunca nos había ocurrido el tener tanta renovación de una temporada a la otra".

Afirmó que "por otro lado, además de agarrar ritmo, jugar en Argentina y devolverle a la gente un poco el calor que nos da durante el año y sobre todo durante estos últimos años. Salió todo perfecto. Sumamos minutos como equipo, nos ensamblamos y nos llenamos de amor y le devolvimos algo de los que nos dan”. Además, agregó: “Cerramos luego en Pinamar como hacemos tradicionalmente. Nos juntamos como grupo, ajustamos cosas de la gira y confirmamos lo que vimos en Mar del Plata. Ya estamos listos para arrancar”.

image
Santiago Mare es uno de los jugadores convocados por Santiago Gómez Cora para Los Pumas 7's.

Asimismo, confesó las dificultades de la próxima gira: “Se vienen dos etapas durísimas. Por el viaje, el huso horario y por lo difícil que está el circuito. Con los ocho mejores equipos no hay margen de error. Lo hace más entretenido para el afuera, pero mucho más complejo para nosotros. Lo vimos en las dos primeras etapas, en las cuales en primer lugar terminamos últimos y cuatro o cinco días después finalizamos segundos. Tenemos que estar más atentos que nunca y seguir enfocados en ensamblar el equipo y darle rodaje a los jugadores nuevos”.

El renovado calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán los siguientes ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS.

A continuación, el plantel de Los Pumas 7’s que disputarán las etapas en Singapur y Perth: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

El seleccionado nacional disputará el Seven de Singapur el sábado 31 de enero y el domingo 1° de febrero. Integrará la Zona B junto con Australia, Francia y Nueva Zelanda, mientras que en la Zona A estarán España, Fiji, Gran Bretaña y Sudáfrica. El programa de partidos en la primera jornada para el equipo argentino (31 de enero) es el siguiente:

Argentina vs. Australia (a las 1:10hs)

Argentina vs. Nueva Zelanda (a las 4:36hs)

Argentina vs. Francia (a las 8:02hs)

