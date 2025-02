Los Pumas 7´s tuvieron un buen comienzo en Canadá

El seleccionado argentino de juego reducido, Los Pumas 7´s finalizaron invictos en el primer día de acción en el Seven de Vancouver

Los Pumas 7´s comenzaron su participación en el Seven de Vancouver con el pie derecho y se posicionaron como líderes de la Zona A tras vencer a Kenia (24-0) y a Gran Bretaña (19-14) en los primeros partidos del día. La acción continuará este sábado, cuando a partir de las 17:20 de nuestro país enfrenten a Francia para buscar sellar la clasificación a Cuartos de Final.

Buen comienzo de Argentina en Canadá

En su primera presentación en Vancouver, Los Pumas 7´s se enfrentaron con Kenia. El seleccionado nacional fue muy sólido en todas las líneas y a los keniatas se les dificultó mucho quebrar la defensa argentina. El primer parcial finalizó 17-0, producto de un hattrick de Marcos Moneta y una conversión de Joaquín Pellandini, mientras que en la segunda mitad, sumando el aire de los recién ingresados, Joaquín Pellandini sentenció el encuentro con un try convertido para dejar las cosas 24-0. Un aspecto muy positivo del partido fue el regreso de Alejo Lavayén, quién ingresó en el complemento y se lo vio muy activo tanto en ataque como en defensa. Recordemos que no jugaba desde diciembre de 2023, cuando sufrió una dura lesión en la rodilla en el Seven de Dubai.

Ante Kenia, Los Pumas 7´s formaron con Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Santiago Mare (Capitán), Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Tomás Elizalde, Santino Zangara, Alejo Lavayén, Tobías Wade y Germán Schulz. Marcos Moneta Marcó tres tries, Joaquín Pellandini uno, mientras que éste último sumó dos conversiones.

Seven2.jpg Los Pumas 7's arrancaron el Seven de Vancouver con dos victorias y van por los cuartos de final

Llegó el turno de Gran Bretaña, que venía de vencer a Francia por 26-7 en su primer partido del día. En el comienzo del encuentro, Los Pumas 7´s no mostraron fisuras y tras un doblete de Luciano González, una conquista de Matteo Graziano y dos conversiones de Joaquín Pellandini, se fueron al descanso en ventaja por 19-0. La reacción Británica llegaría en el complemento que tras dos tries convertidos, dejaría las cosas 19-14. Cuando parecía que se complicaba el partido, Los Pumas 7´s lograron mantener la posesión y poner punto final al encuentro.

La formación ante Gran Bretaña fue: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Santiago Mare (Capitán), Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Alejo Lavayén, Tobías Wade y Germán Schulz. Luciano González marcó dos tries, Matteo Graziano descontó uno, mientras que Joaquín Pellandini aportó dos conversiones.